LOGISTICA

Lavoro, Randstad cerca 1.000 addetti alla logistica in tutta Italia in vista del Natale 2026. Servono magazzinieri, carrellisti, autisti e addetti alla movimentazione merci per gestire l’aumento delle spedizioni durante le festività. Le posizioni fanno parte di una campagna di selezione che coinvolge complessivamente 4.000 lavoratori in diversi settori.

L’annuncio, diffuso il 18 novembre, arriva mentre magazzini, corrieri e punti vendita si preparano alle settimane più impegnative dell’anno. L’incremento degli acquisti online e dei rifornimenti ai negozi spinge le aziende a rafforzare gli organici.

Tra Black Friday e dicembre, la richiesta cresce soprattutto dove si ricevono, smistano e preparano gli ordini online destinati ai clienti finali.

Lavoro nella logistica: 1.000 posti in tutta Italia

Le ricerche riguardano quattro profili: magazzinieri, per le attività di deposito e preparazione delle merci; carrellisti, impegnati nella movimentazione; autisti, per il trasporto; e addetti alla movimentazione merci. Le opportunità sono distribuite lungo la Penisola. Randstad non indica, nel comunicato, quante posizioni siano disponibili nelle singole regioni.

Per chi vuole candidarsi, la distinzione tra i ruoli conta: mansioni e requisiti possono cambiare da un annuncio all’altro. Occorre quindi leggere con attenzione sede, eventuali turni, competenze richieste e durata del contratto prima di inviare il curriculum.

Assunzioni natalizie anche nella GDO e negli aeroporti

Accanto alla logistica, Randstad segnala circa 1.500 opportunità nella grande distribuzione e nella ristorazione commerciale, soprattutto in Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, anche per nuove aperture.

Nei supermercati si cercano cassieri, addetti agli scaffali e personale per i reparti freschi. Nella ristorazione la richiesta riguarda operatori al banco e figure pluriservizio, anche nelle aree di servizio e negli aeroporti di Bologna, Roma Fiumicino, Venezia e Milano Linate.

Altre 500 posizioni interessano produzione e confezionamento alimentare, soprattutto in Veneto e Piemonte. Sono inoltre previste circa 300 opportunità per steward agli eventi sportivi e 60 per addetti vendita nel settore cultura e intrattenimento.

Dove cercare le offerte di lavoro

Secondo Randstad, la campagna si rivolge sia a persone con esperienza sia a chi cerca il primo impiego o un’occupazione temporanea. Non tutte le posizioni prevedono gli stessi requisiti: verificare i dettagli di ciascuna selezione resta il primo passo.

Per altre opportunità nel settore dei trasporti e della logistica, consulta la sezione offerte di lavoro di Trasporti-Italia.