LOGISTICA

Dalle informazioni sui prodotti ai supermercati, fino ai canali digitali. GS1 Italy e Politecnico di Milano analizzano il livello di accessibilità nella filiera del largo consumo. I risultati saranno presentati il 27 ottobre 2026.

L’accessibilità nel largo consumo riguarda tutta la filiera, dai produttori alla grande distribuzione. Non basta eliminare le barriere architettoniche nei supermercati. Occorre rendere più accessibili anche le informazioni sui prodotti, gli ambienti di acquisto e i servizi digitali.

Su questi aspetti si concentra la ricerca realizzata da GS1 Italy, nell’ambito di ECR Italia, insieme al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Lo studio ha coinvolto 18 aziende dell’Industria e della Distribuzione. L’obiettivo è capire quanto le imprese siano preparate sul tema. Quali interventi possono migliorare l’esperienza di acquisto.

GS1 Italy presenterà i risultati della ricerca martedì 27 ottobre 2026, dalle 11 alle 13. Il convegno è dedicato a “L’accessibilità nel largo consumo: stato dell’arte e prospettive di filiera”.

Accessibilità nei supermercati e nei servizi digitali

L’accessibilità non riguarda solo entrare e muoversi in un punto vendita. Conta anche la facilità con cui un consumatore trova le informazioni di cui ha bisogno. Come sceglie un prodotto e utilizza i servizi disponibili.

Per questo la ricerca prende in esame diversi aspetti dell’esperienza di acquisto. Dalle informazioni sui prodotti all’accessibilità degli spazi commerciali. Senza dimenticare i fino ai canali digitali.

Il lavoro punta a individuare le aree da migliorare e ad aiutare le imprese a valutare il proprio livello di maturità.

I risultati offriranno indicazioni utili per definire interventi comuni. L’intento è mettere al centro le esigenze delle persone e rendere l’acquisto più semplice e inclusivo.

Industria e grande distribuzione, una sfida per tutta la filiera

Produttori e distributori hanno ruoli diversi, ma entrambi incidono sull’esperienza del consumatore.

La ricerca di GS1 Italy nasce anche per favorire il confronto tra queste realtà. Il tema centrale è il passaggio da singole iniziative a un approccio condiviso.

L’accessibilità non deve essere considerata soltanto un obbligo di legge. Può diventare un criterio da seguire nelle attività quotidiane delle aziende, dalla progettazione delle informazioni sui prodotti alla gestione dei punti vendita e dei servizi digitali.

Per riuscirci serve una collaborazione tra Industria e Distribuzione. Il confronto sulle esperienze delle imprese coinvolte nella ricerca sarà uno dei temi principali del convegno.

Convegno GS1 Italy del 27 ottobre: programma e relatori

L’incontro si aprirà con i saluti di Bruno Aceto, CEO di GS1 Italy. Seguirà la presentazione dei risultati della ricerca, affidata a Venanzio Arquilla, Associate Professor del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Dopo la presentazione della ricerca, interverranno alcune delle aziende coinvolte. La tavola rotonda “Dalla consapevolezza all’azione” metterà a confronto le esperienze di Industria e Distribuzione, con particolare attenzione agli interventi necessari per migliorare l’accessibilità.

Interverranno:

Giorgio Benassi , Responsabile sostenibilità di Coop Alleanza 3.0;

, Responsabile sostenibilità di Coop Alleanza 3.0; Manuele Bravi , Company communications accessibility manager di P&G Italia;

, Company communications accessibility manager di P&G Italia; Clara Giardina , Consumer-driven packaging innovation manager di Barilla;

, Consumer-driven packaging innovation manager di Barilla; Giorgia Grillini, CSR & Corporate partnership specialist di GS.

Ci sarà una domanda concreta. Come trasformare l’accessibilità da vincolo normativo a riferimento operativo per le aziende.