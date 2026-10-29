LOGISTICA

La logistica italiana rende omaggio a Rocco Giordano. Lo studioso, scomparso nel 2006, è stato inserito nella Hall of Fame del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Italy Roundtable durante la dodicesima edizione del Supply Chain Edge Italy, che si è svolta mercoledì 21 ottobre a Milano. Un riconoscimento alla carriera di una figura che ha contribuito a costruire il dibattito nazionale sul trasporto delle merci e sull’organizzazione delle filiere.

Il premio alla memoria consegnato alla figlia Laura

A ricevere la targa alla memoria è stata Laura Giordano, figlia dello studioso. La consegna è avvenuta per mano di Igino Colella, presidente del CSCMP Italy Roundtable, e del professor Giuseppe Mineo, rappresentante del CSCMP, al termine di una tavola rotonda dedicata alle idee che Giordano ha portato nel settore.

Nella motivazione ufficiale il CSCMP richiama il peso dei suoi studi, delle ricerche e dell’attività accademica, editoriale e istituzionale. Un lavoro che, secondo l’organizzazione, ha orientato per decenni la logistica nazionale grazie alla capacità di anticipare problemi e individuare connessioni tra economia, infrastrutture e trasporti.

Rocco Giordano e il suo contributo alla logistica italiana

Nato nel 1947 a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, Giordano ha operato tra università, centri di ricerca e organismi pubblici. Ha svolto attività accademica soprattutto all’Università di Salerno e ha lavorato al Centro Studi sui Sistemi di Trasporto, prima in ambito Fiat e successivamente Iveco.

Il suo percorso racconta una fase in cui il trasporto merci cominciava a essere letto come parte di un sistema più ampio, legato alla competitività delle imprese e alle scelte infrastrutturali. Una prospettiva che oggi appare acquisita, ma che allora richiedeva nuovi strumenti di analisi e coordinamento.

Dagli studi al Piano Nazionale della Logistica

Giordano è stato coordinatore scientifico del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori e poi presidente del Comitato Scientifico della Consulta Generale per la Logistica. Da quell’esperienza maturò il lavoro che portò al Piano Nazionale della Logistica, varato dal Governo nel 2006.

Accanto agli incarichi istituzionali, ha lasciato numerosi libri, la rivista «Sistemi di Logistica» e una casa editrice che porta il suo nome. Quelle pagine hanno alimentato il confronto tra studiosi, amministrazioni, imprese e operatori italiani. Giuseppe Boschi, presidente onorario del CSCMP, lo ha ricordato come «una eminente figura della comunità logistica italiana».