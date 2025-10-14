LOGISTICA

Just Eat, piattaforma di food delivery, entra ufficialmente nel sistema confederale di Conftrasporto-Confcommercio, come ratificato nel corso della Giunta del 14 ottobre 2025 a Roma.

Questa adesione rafforza il ruolo di Conftrasporto-Confcommercio come rappresentanza delle imprese del trasporto e della logistica, aprendo il dialogo anche alle nuove forme di mobilità e di servizi digitali.

Il Presidente di Conftrasporto e Vicepresidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Pasquale Russo, ha accolto con soddisfazione l’ingresso di Just Eat, definendolo un riconoscimento del valore del lavoro associativo e dell’apertura verso modelli innovativi di business.

Just Eat e Conftrasporto: sinergia per il futuro della logistica

Secondo Russo, Just Eat ha contribuito a trasformare il settore del delivery, distinguendosi per standard qualitativi elevati e un modello operativo sostenibile. L’obiettivo della collaborazione è affrontare le criticità del settore in modo sistemico, valorizzando l’esperienza di Just Eat nel contesto associativo di Conftrasporto-Confcommercio.

Questa intesa rappresenta un passo concreto verso una logistica più integrata, innovativa e capace di rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Just Eat: sostenibilità, regole chiare e innovazione

Il Country Manager Italia di Just Eat, Daniele Contini, ha espresso grande soddisfazione per l’ingresso nell’associazione, sottolineando la condivisione di una visione strategica comune con Conftrasporto. Contini ha evidenziato la necessità di lavorare insieme per creare condizioni eque e regole chiare a sostegno di uno sviluppo responsabile e sostenibile del settore.

“L’obiettivo – ha dichiarato – è contribuire a definire un quadro normativo chiaro che favorisca la crescita equilibrata del delivery e della logistica urbana.”

Un nuovo modello di riferimento per il delivery

Dal 2011, Just Eat opera in Italia come leader del food delivery, portando innovazione, qualità e responsabilità sociale nel settore. Con l’ingresso in Conftrasporto-Confcommercio, l’azienda consolida il proprio ruolo nel dialogo istituzionale, offrendo la propria esperienza per migliorare il sistema della mobilità urbana e della logistica.

L’obiettivo condiviso è costruire sinergie tra il mondo del delivery e quello dei trasporti tradizionali, promuovendo una logistica più efficiente e sostenibile.

