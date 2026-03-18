LOGISTICA

Iveco Defence passa a Leonardo S.p.A. per circa 1,6 miliardi di euro. Si tratta una delle operazioni più importanti nel settore della difesa europea nel 2026.

Iveco Group ha completato la cessione delle attività legate ai veicoli militari terrestri. Si tratta di IDV e Astra, due realtà già consolidate sul mercato.

L’accordo era stato annunciato a luglio 2025. Ora è ufficiale. Il valore iniziale era di 1,7 miliardi, poi rivisto a 1,6 miliardi, con alcuni aggiustamenti ancora da definire.

Perché Iveco vende Iveco Defence

La scelta di vendere Iveco Defence non arriva all’improvviso. Fa parte di una strategia precisa. Iveco vuole concentrarsi su quello che è il suo core business: i veicoli industriali e commerciali.

Il settore della difesa, invece, è più complesso. Richiede:

rapporti continui con governi

tempi lunghi di sviluppo e produzione

forte esposizione a scenari geopolitici

Uscendo da Iveco Defence, il gruppo semplifica la propria struttura. E diventa più focalizzato, anche agli occhi del mercato.

Iveco Defence: dividendo straordinario per gli azionisti

La vendita di IDV ha un effetto immediato per gli azionisti. I proventi saranno distribuiti sotto forma di dividendo straordinario. Le stime parlano di:

5,7 – 5,8 euro per azione

pagamento previsto intorno al 20 aprile 2026

L’importo definitivo sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il 25 marzo, l’assemblea degli azionisti discuterà la distribuzione. Intanto, viene meno anche l’ipotesi di scissione della divisione Defence, ormai superata dalla vendita.

Leonardo integra Iveco Defence e cresce nella difesa terrestre

Per Leonardo S.p.A., l’acquisizione di Iveco Defence è un passaggio strategico importante. Non si tratta solo di aumentare le dimensioni. Si tratta di integrare competenze.

Con IDV, Leonardo:

entra più a fondo nei veicoli militari terrestri

amplia il proprio portafoglio

rafforza la capacità industriale

L’obiettivo è costruire un player europeo più forte. Uno che possa competere davvero a livello globale.

Defence classificata come attività dismessa

Dal punto di vista contabile, Iveco Defence era già stata separata. Dal terzo trimestre del 2025 è stata classificata come “discontinued operations”. In pratica, un’attività destinata alla vendita.

Al 31 dicembre 2025, il valore contabile era di circa 313 milioni di euro. Un dato che riflette la fase di transizione già avviata mesi prima della chiusura dell’accordo.

Iveco e il legame con Tata Motors

La cessione di Iveco Defence non è un’operazione isolata. È collegata all’offerta pubblica di acquisto lanciata da Tata Motors su Iveco. Separare la divisione militare era una condizione necessaria. Senza questo passaggio, l’operazione non avrebbe potuto andare avanti. Questo significa che la vendita è solo una parte di un cambiamento più ampio. E che nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuovi sviluppi.

Iveco Defence e il nuovo equilibrio nella difesa europea

Il passaggio di IDV a Leonardo va oltre le singole aziende. Con questa operazione nasce un gruppo più strutturato nella difesa terrestre. Un elemento importante, soprattutto oggi.

Il contesto è chiaro:

aumento della spesa militare

tensioni internazionali

necessità di maggiore autonomia europea

In questo scenario, avere un player più forte fa la differenza. Leonardo cresce e si rafforza. Iveco si concentra e semplifica. E l’industria europea della difesa fa un passo in avanti.

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