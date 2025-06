LOGISTICA

ITS Academy Veneto è un nuovo sistema di corsi post diploma per formare competenze, agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e valorizzare le imprese.

Con la firma del protocollo del 25 giugno 2025 a Palazzo Balbi (Venezia), nasce ufficialmente l’Associazione ITS Academy Veneto, la rete che riunisce le otto Fondazioni ITS presenti nella regione.

L’obiettivo è costruire un sistema integrato di Alta Formazione tecnica con corsi post diploma, in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei giovani, delle imprese e del mondo del lavoro.

I percorsi ITS sono corsi biennali post diploma, alternativi all’università, pensati per formare super tecnici altamente specializzati, pronti a entrare nel mondo del lavoro.

E i dati lo confermano: oltre il 90% degli studenti trova occupazione entro un anno dal diploma.

Corsi di formazione post diploma: scuola, impresa e lavoro

La nuova Associazione ITS Academy Veneto rappresenta un modello educativo avanzato, che integra formazione teorica e pratica, aziende e lavoro, competenze digitali e sviluppo sostenibile.

Secondo l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Valeria Mantovan, l’ITS Academy è “un punto fermo sulla qualità dell’alta formazione tecnica in Veneto”, una via concreta per l’inclusione sociale, la transizione digitale, l’innovazione e la visione europea del sistema produttivo.

ITS Academy: i percorsi e i settori di specializzazione dei corsi di formazione post diploma

L’Associazione riunisce le seguenti Fondazioni, ciascuna specializzata in ambiti strategici:

ITS Agroalimentare Veneto – Tecnici per agricoltura sostenibile, trasformazione agroalimentare, qualità e marketing territoriale.

– Tecnici per agricoltura sostenibile, trasformazione agroalimentare, qualità e marketing territoriale. ITS Cosmo Fashion Academy – Moda, calzature, pelletteria, design, retail e comunicazione digitale.

– Moda, calzature, pelletteria, design, retail e comunicazione digitale. ITS Last Logistica – Logistica integrata, automotive, mobilità sostenibile e internazionalizzazione d’impresa.

– Logistica integrata, automotive, mobilità sostenibile e internazionalizzazione d’impresa. ITS Marco Polo Academy – Logistica portuale e aeroportuale, trasporti, mobilità, ferrovia e arte in movimento.

– Logistica portuale e aeroportuale, trasporti, mobilità, ferrovia e arte in movimento. ITS Digital “Mario Volpato” – ICT, cybersecurity, AI, sviluppo software, multimedialità e comunicazione digitale.

– ICT, cybersecurity, AI, sviluppo software, multimedialità e comunicazione digitale. ITS Meccatronico Veneto – Automazione, meccatronica, robotica e innovazione industriale 4.0.

– Automazione, meccatronica, robotica e innovazione industriale 4.0. ITS Red Academy – Edilizia sostenibile, design del legno, efficienza energetica e costruzioni green.

– Edilizia sostenibile, design del legno, efficienza energetica e costruzioni green. ITS Turismo Veneto – Marketing turistico, hospitality, cultura, food & wine, innovazione digitale.

Scopri di più sul sito ufficiale itsacademyveneto.it

Lavoro assicurato: oltre il 90% dei diplomati con i corsi di formazione post diploma trova impiego

Uno dei maggiori punti di forza degli ITS è l’elevata occupabilità. I corsi di formazione post diploma sono progettati insieme alle aziende, e includono tirocini, laboratori, project work e stage professionali. Questo consente agli studenti di maturare esperienza concreta e di rispondere con competenze aggiornate alla domanda del mercato.

Più di 100 corsi post diploma ITS Academy in tutta la regione Veneto

Nel 2025 le otto Fondazioni ITS Academy attiveranno oltre 100 corsi biennali post diploma, coinvolgendo più di 4.300 studenti, distribuiti in tutte le province venete. La rete è in forte crescita: solo nell’ultimo anno, oltre 2.000 diplomandi sono usciti dal sistema ITS Academy Veneto con competenze pronte all’uso.

Investimenti pubblici e nuovi laboratori tecnologici

Il progetto è sostenuto da importanti risorse del PNRR:

74 milioni di euro per l’ampliamento dell’offerta formativa

42 milioni per la creazione di nuovi laboratori

18 milioni aggiuntivi per ulteriori progetti di sviluppo

Nel 2025 e 2026 verranno inaugurati nuovi Hub ITS Academy a Padova, Vicenza, Verona e Venezia, con campus sostenibili, digitali e tecnologici.

Un Osservatorio regionale per comprendere valori e aspettative dei giovani

L’Associazione ha avviato il primo Osservatorio regionale ITS Veneto, un progetto di ricerca che analizza il rapporto tra formazione, famiglie e imprese. I risultati saranno presentati in autunno e rappresenteranno una guida preziosa per migliorare il sistema educativo tecnico.

Le prossime attività ITS Academy in programma

Tra gli eventi principali:

27 giugno – MECC DAY (Padova): con ITS Meccatronico Veneto

(Padova): con ITS Meccatronico Veneto Settembre – ITS Sustainable Challenge (Cavallino Treporti): con ITS Red

(Cavallino Treporti): con ITS Red Autunno – Percorso MOST : logistica sostenibile a bordo nave tra Civitavecchia e Barcellona con ITS Last

: logistica sostenibile a bordo nave tra Civitavecchia e Barcellona con ITS Last 26-29 novembre – Job&Orienta 2025 (Verona): stand unitario con tutte le Fondazioni

