Oggi, 30 marzo 2026, l’assemblea dei Soci di Interporto Padova ha approvato all’unanimità, presente l’86,05% delle azioni, il bilancio di esercizio 2025.

Il bilancio 2025 di Interporto Padova spa

Il bilancio 2025 di Interporto Padova si è chiuso con risultati molto positivi. Difatti l’utile ammonta a poco più di 4,1 milioni di euro e il valore della produzione complessivo è pari a 46,033 milioni di euro, il più alto mai registrato dalla società.

Nel 2025 il Consiglio di Amministrazione ha operato in una fase cruciale per lo sviluppo di Interporto Padova, successiva alla fusione con il Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale (luglio 2024), che ha permesso di focalizzarsi maggiormente sulla crescita industriale e sul rafforzamento competitivo.

Nel corso dell’anno è stata avviata la più rilevante iniziativa strategica della storia della Società: la selezione di un partner industriale per l’internazionalizzazione del terminal intermodale. L’obiettivo è potenziare il posizionamento sulle principali rotte europee e globali, aumentare l’attrattività verso operatori internazionali e garantire sviluppo e investimenti nel medio-lungo periodo.

A seguito di una procedura internazionale, è risultato vincitore il raggruppamento PSA Intermodal Italy NV e Logtainer S.r.l., con un’offerta di 75 milioni di euro, superiore alla base d’asta di 60 milioni. L’operazione prevede la creazione della società “Intermodal Terminal Padova S.r.l.”, alla quale sarà conferito il terminal.

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni necessarie, con chiusura prevista entro giugno. Questa iniziativa segna un passo decisivo verso l’internazionalizzazione, rafforzando il ruolo strategico di Padova e aprendo nuove prospettive di investimento oltre il contesto locale.

Le dichiarazioni riguardanti il risultato positivo del bilancio

Il presidente Luciano Greco sottolinea: “Un bilancio del 2025 che chiude con un significativo utile, un po’ inferiore ma comunque allineato a quelli precedenti, ma anche un bilancio record per ricavi della società: oltre 44 milioni di euro. E’ la conferma di una società che si è consolidata nel suo ruolo a livello nazionale e anche internazionale, considerata l’operazione in fase di conclusione sul Terminal per quanto riguarda l’intermodalità”.

Il vicesindaco di Padova -con delega alle partecipate – Antonio Bressa commenta: “I risultati del bilancio 2025 confermano un trend molto positivo della società Interporto Padova, che rappresenta un punto di riferimento importante per il Comune di Padova, non solo per l’attività che gestisce, ma anche per le operazioni che sono in corso. Da un lato la realizzazione o la costituzione di una nuova società che rafforzerà la posizione internazionale di Padova nel trasporto intermodale e nella logistica e dall’altro le prospettive di fusione per incorporazione di Padova Hall, per un ulteriore rilancio anche della realtà fieristica”.

Il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono dichiara: ”L’approvazione del Bilancio 2025 da parte dell’Assemblea dei Soci segna un risultato di straordinaria rilevanza per Interporto di Padova Spa, il migliore nella storia della società. Un traguardo che conferma solidità gestionale e visione strategica, rafforzando il ruolo dell’Interporto. Il closing dell’operazione di internazionalizzazione del terminal intermodale apre inoltre una nuova fase di sviluppo proiettata al futuro. Interporto Padova rappresenta infatti un asset fondamentale per la competitività del sistema economico del Nord-Est. Come Camera di Commercio, riteniamo centrale rafforzarne l’attrattività, il servizio alle imprese e l’integrazione con i mercati nazionali e internazionali”.