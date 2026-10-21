LOGISTICA

Interporto Padova cambia volto e apre una nuova fase per l’economia cittadina: dal 20 ottobre 2026 è operativa la fusione per incorporazione di Padova Hall, società che gestisce la Fiera di Padova. Con la firma davanti al notaio, avvenuta il 19 ottobre, si conclude il percorso approvato dai soci a giugno e prende forma Interporto Padova Hall S.p.A.

La nuova società riunisce logistica, fiere e congressi sotto un’unica regia, con un patrimonio complessivo stimato in circa 430 milioni di euro. Un’operazione che punta a rafforzare la competitività di Padova e a dare maggiore stabilità al quartiere fieristico.

Interporto Padova e Fiera: perché nasce la nuova società

Alla base della fusione c’è la volontà di valorizzare le infrastrutture pubbliche e ridurre la frammentazione gestionale. Comune, Provincia e Camera di Commercio, principali azionisti delle due realtà, hanno sostenuto un progetto pensato per affrontare le trasformazioni del mercato fieristico e sostenere nuovi investimenti.

La Fiera conserva la propria identità e prosegue regolarmente le attività, mentre può contare sulla solidità economica di un interporto riconosciuto per il ruolo strategico nei trasporti e nell’intermodalità.

Dalla logistica agli eventi: le opportunità per Padova

L’obiettivo è costruire un polo capace di collegare movimentazione delle merci, servizi alle imprese, manifestazioni espositive e turismo congressuale. Il Centro Congressi e gli spazi fieristici potranno diventare punti di riferimento anche per innovazione, startup e ricerca.

Il sindaco Sergio Giordani vede nell’integrazione le condizioni per rilanciare la Fiera e programmare interventi strutturali. Il vicepresidente vicario della Provincia Davide Moro richiama invece la necessità di trasformare il riassetto in benefici concreti per imprese e cittadini.

Interporto Padova Hall, la sfida adesso è investire

Per il presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, la sfida è unire l’hub logistico a quello dell’innovazione. Luciano Greco, presidente di Interporto, sottolinea le possibilità di attrarre capitali e creare sinergie fra trasporti ed eventi.

Il presidente uscente di Padova Hall, Paolo Ferrin, saluta un passaggio che considera decisivo per la città e ringrazia i lavoratori della Fiera.

Tra le priorità figurano strutture espositive moderne, costi di gestione più efficienti e un’apertura più forte anche ai mercati internazionali.

Ora la partita si sposta sul piano industriale: trasformare un patrimonio importante in progetti, modernizzazione e nuove occasioni di crescita per l’intero Nordest.