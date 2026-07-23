LOGISTICA

Via libera all’aumento di capitale da 8 milioni di euro dell’Interporto di Bologna.

L’operazione era stata deliberata dall’assemblea nel dicembre 2024. Ora è arrivata l’approvazione definitiva degli azionisti.

La novità principale è l’ingresso di Medlog Holding Italia nella compagine societaria.

All’aumento di capitale hanno aderito la Città Metropolitana di Bologna, la Camera di Commercio e Mercitalia Rail. Quest’ultima fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato.

Medlog Holding diventa socia

Medlog non è una presenza nuova per lo scalo bolognese. La società opera nel settore della logistica ed è da tempo tra i principali clienti del terminal ferroviario, soprattutto per i trasporti intermodali collegati ai traffici marittimi.

Il suo ingresso tra i soci rende quindi più stretto un rapporto già avviato sul piano operativo. Per l’Interporto di Bologna si tratta anche di un segnale di fiducia da parte di un’azienda che conosce direttamente le attività, le infrastrutture e le potenzialità dello scalo.

Le risorse per lo sviluppo dell’Interporto

Gli 8 milioni di euro serviranno a rafforzare la società. Le risorse sosterranno anche i prossimi programmi di investimento.

L’obiettivo è migliorare i servizi offerti agli operatori. L’Interporto punta inoltre ad aumentare la capacità ferroviaria e a rendere più efficienti i collegamenti tra strada, ferrovia e porti.

L’Interporto occupa una posizione centrale nella rete logistica italiana. La vicinanza ai principali assi autostradali e ferroviari permette infatti di collegare il Nord e il Centro Italia con i mercati europei e con gli scali portuali.

Il ruolo della logistica intermodale

Più merci sui treni e meno camion sulle strade. È uno degli effetti attesi dal rafforzamento dell’attività ferroviaria dell’Interporto.

La crescita dei collegamenti su rotaia può alleggerire il traffico stradale e contribuire a contenere le emissioni.

L’aumento di capitale da 8 milioni e l’ingresso di Medlog aprono ora una nuova fase per l’Interporto di Bologna. Lo scalo vuole rafforzare la propria presenza nella logistica italiana e attrarre nuovi traffici.

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