LOGISTICA

A breve le celebri mele del Trentino prenderanno il volo: sulle montagne della Val di Non infatti, il consorzio Melinda ha dato vita a un progetto visionario, ovvero una funivia lunga oltre un chilometro che solleva tonnellate di mele fresche dalle campagne ai magazzini sotterranei.

Un’idea tanto semplice quanto sostenibile ma anche un progetto pioneristico che segna un punto di svolta per la logistica agricola, dando l’addio a soluzioni di trasporto su strada che comportano ingorghi, smog e costi elevati.

Come funziona la funivia delle mele

L’impianto, lungo 1,3 chilometri con un dislivello di 87 metri, collega il centro di lavorazione “Mondo Melinda” nel comune di Predaia con le celle ipogee situate nelle ex miniere di Rio Maggiore. Questa funivia serve a trasportare le mele appena raccolte direttamente nei siti di stoccaggio sotterraneo, dove vengono conservate in condizioni ideali. Si stima che l’impianto eviterà circa 5.000 viaggi in camion all’anno, con un conseguente abbattimento delle emissioni di CO₂ e un notevole risparmio economico. La struttura è alimentata da fonti rinnovabili e sfrutta il peso delle mele in discesa per contribuire alla produzione di energia ed è in grado di trasportare ogni ora 460 contenitori da 300 chili ciascuno, viaggiando alla velocità di 5 metri al secondo.

Un progetto 100% Made in Italy

La funivia delle mele in Trentino è il primo impianto al mondo a fune dedicato al trasporto di frutta, realizzato dal Consorzio Melinda con la collaborazione del gruppo Leitner, leader internazionale nell’impiantistica a fune. Il progetto è finanziato in parte dal programma europeo Next Generation Eu.

Riduzione del traffico e delle emissioni

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: “La nuova Funivia delle Mele del Consorzio Melinda è un esempio di come i fondi del Pnrr possano rendere le aziende protagoniste della transizione energetica senza considerarle nemiche dell’ambiente. Questo investimento si affianca a quello dell’uso delle cave vuote per stoccare i frutti raccolti e consentirà di risparmiare migliaia di viaggi in camion, di abbassare significativamente le emissioni di Co2. L’opera è un ottimo esempio di lavoro di squadra 100% Made in Italy”.

Anche Ernesto Seppi, presidente di Melinda e Apot, ha fatto sapere: “La Funivia delle Mele è un esempio virtuoso di risorse del Pnrr ben investite ma anche un ulteriore elemento che arricchisce un percorso di sostenibilità che il nostro Consorzio ha avviato già molti anni fa, adottando con visione e tempismo soluzioni concrete come l’impiego esclusivo delle energie rinnovabili, l’uso dell’irrigazione a goccia per garantire il risparmio idrico nei campi e il ricorso alla frigoconservazione naturale nelle celle ipogee”.

L’inaugurazione ufficiale della funivia delle mele è prevista in autunno, con la partecipazione delle autorità nazionali e locali.

Continua a leggere: Traffico del rientro: weekend da bollino rosso