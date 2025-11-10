Il Logistico dell’Anno 2025: Giorgia Meloni al Premio sulla logistica internazionale
Promosso da Assologistica, Euromerci e Assologistica Cultura e Formazione
Il Logistico dell’Anno 2025 celebra la logistica oltre i confini, con la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei principali rappresentanti del settore.
Promosso da Assologistica, Euromerci e Assologistica Cultura e Formazione, si terrà venerdì 21 novembre 2025 presso l’Auditorium San Fedele di Milano (Via Ulrico Hoepli 3/b).
Tema dell’edizione: “La logistica oltre i nostri confini: il ruolo internazionale della rappresentanza”.
La logistica oltre i confini con Il Logistico dell’Anno 2025
L’apertura dei lavori è prevista alle ore 10.00 con i saluti istituzionali di Jean Francois Daher, Segretario generale di Assologistica, seguiti dall’intervento introduttivo del presidente Umberto Ruggerone.
Il convegno approfondirà le nuove dimensioni della logistica internazionale e il valore della rappresentanza oltre i confini nazionali, con una serie di panel dedicati a best practices europee, collaborazioni globali e formazione specialistica nel settore logistico.
Programma ufficiale de Il Logistico dell’Anno 2025
Apertura lavori
- Ore 10.00 – Saluti iniziali: Jean Francois Daher, Segretario generale Assologistica
- Ore 10.10 – Introduzione: Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica
La logistica oltre i nostri confini a Il Logistico dell’Anno 2025
- Ore 10.20 – Best Practices Europee: Giada Benincasa, Direttrice ADAPT Servizi
- Ore 10.40 – Scenario logistico olandese per il continente europeo: Elmer de Bruin, International Affairs Manager TLN
- Ore 10.40 – Memorandum Italia/Florida per porti e logistica: Annick Briganti, Deputy Director Select Florida
- Ore 10.40 – Offerta occupazionale qualificata per l’Italia dalla Tunisia: Ilaria Castiglione, Sviluppo Lavoro Italia
- Ore 10.40 – La Cina come opportunità di sviluppo logistico: Riccardo Fucchi, Italy–Hong Kong Business Association
Scenari europei e sfide italiane per Il Logistico dell’Anno
- Ore 11.10 – Per una logistica con visione continentale: Sabrina De Filippis, Amministratrice Delegata e Direttore Generale FS Logistix
Partnership e formazione internazionale nel Logistico dell’Anno 2025
Ore 11.40 – Partnership per la formazione di esperti di logistica
Relatori:
- Andrea Scrocco, Director Logistics Services – Fondazione Milano Cortina 2026
- Umberto Ruggerone, Presidente Assologistica
- Marco Ceresa, Group Chief Executive Officer Randstad Italia
- Elmer de Bruin, International Affairs Manager TLN
- Mascha Baak, Console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano
Focus globali e sostenibilità a Il Logistico dell’Anno 2025
- Sviluppo immobiliare in Europa: Sandro Innocenti, Regional Head Southern Europe Prologis
- Dinamiche occupazionali nei Paesi europei: Christian Neubergh, Vice President & Global Enterprise Strategic Leader Randstad
- Normative per la sostenibilità: Carlo Rossini, Co-founder e CEO EETRA
(LKSG Tedesca, CSDDD Europea, CIGAL Italia)
Premiazioni e intervento istituzionale a Il Logistico dell’Anno
- Ore 11.45 – Cerimonia di premiazione
- Ore 12.45 – Videomessaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
- Ore 13.00 – Saluto conclusivo del Presidente Umberto Ruggerone
Partner e sponsor de Il Logistico dell’Anno 2025
Main Sponsor: FS Logistix – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Sponsor: Ebilog, ECN Transport, HARDIS GROUP, Interporto Padova SpA, Malpensa Distripark, NL Kingdom of The Netherlands, ONHC, Transpotec/Logitec, Prologis, Randstad Italia, Sanilog
In collaborazione con: Confindustria Assoimmobiliare, Federdistribuzione
Il Logistico dell’Anno come punto di riferimento per la logistica internazionale
L’edizione 2025 de Il Logistico dell’Anno si conferma come un momento di confronto per manager, operatori logistici, imprese della supply chain e istituzioni interessate a digitalizzazione, sostenibilità e formazione globale.
Per informazioni: Segreteria Assologistica – Tel. 02 6691 567 – Email: [email protected].
