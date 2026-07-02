LOGISTICA

Cambio al vertice per Hupac. Britta Weber ha assunto la carica di CEO del Gruppo, con effetto dal 2 luglio 2026. Il Consiglio di Amministrazione e il personale dell’azienda le danno il benvenuto, ringraziando Benedetta Masciari, Alessandro Valenti e Beni Kunz per la gestione della fase di transizione.

La nuova CEO ha iniziato il suo percorso in azienda partendo dalle persone e dai luoghi operativi. Dopo un primo incontro nella sede centrale di Chiasso, Weber ha visitato il terminal di Busto Arsizio, punto nevralgico del traffico intermodale transalpino nord-sud.

Hupac riparte da Busto Arsizio

Il terminal lombardo è una sede chiave per Hupac. Qui lavorano 220 collaboratori e ogni anno circa 350.000 spedizioni stradali vengono trasferite su rotaia. Numeri che confermano il ruolo dell’impianto nel core business del Gruppo e nel trasferimento modale.

Il contesto resta però complesso. Negli ultimi anni il trasferimento dalla strada alla ferrovia ha perso slancio e il trasporto ferroviario ha ceduto quote di mercato. Su questo fronte si concentrerà una parte importante del lavoro di Britta Weber: recuperare volumi, rafforzare l’offerta e riportare competitività nel trasporto intermodale.

Ad accompagnarla nella prima giornata è stato Hans-Jörg Bertschi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Hupac. Bertschi ha richiamato l’esperienza internazionale della nuova CEO nella logistica clienti, nell’innovazione e nella digitalizzazione, competenze considerate centrali per la prossima fase del Gruppo.

Clienti, terminal e continuità del servizio

Nelle prime settimane Weber incontrerà clienti e team dei terminal. La presenza di Hupac nelle principali regioni industriali europee resta uno dei punti di forza della società, soprattutto in una fase in cui affidabilità e continuità delle catene di trasporto sono diventate decisive.

Tra le tappe previste c’è anche Milano Smistamento, il terminal in costruzione a est di Milano. L’impianto completerà la rete esistente e offrirà maggiore flessibilità nella gestione di eventuali interruzioni operative, riducendone l’impatto sui clienti.

Hupac e la sfida del trasferimento modale

La nomina di Weber arriva in un momento importante per Hupac e per il trasporto intermodale europeo. Il Gruppo collega oggi le principali aree economiche del continente con circa un milione di spedizioni stradali all’anno e 130 treni giornalieri.

Britta Weber, 42 anni, vive nel Canton Ticino. Prima dell’arrivo in Hupac è stata vicepresidente di UPS Healthcare per Europa e Asia. La sua esperienza internazionale sarà ora messa al servizio di un obiettivo chiaro: rafforzare il trasferimento modale e sostenere lo sviluppo di una rete più stabile, competitiva e resiliente.

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