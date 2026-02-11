LOGISTICA

Unione strategica per ampliare i servizi e supportare la crescita delle imprese nel settore

Gruppo BIG ed Ecosistema rafforzano il percorso costruito insieme negli anni. L’integrazione serve a rendere il gruppo ancora più presente nel mondo della logistica e dei veicoli commerciali.

Questa unione nasce da una collaborazione già consolidata. L’obiettivo è ampliare i servizi e offrire una proposta più organizzata e vicina alle esigenze del mercato.

Gruppo BIG Ecosistema: una strategia di crescita e consolidamento

L’operazione di integrazione Gruppo BIG ed Ecosistema nasce dalla volontà di rafforzare la presenza nel settore del trasporto, della delivery e della logistica attraverso un’organizzazione più snella e coordinata. Le due realtà collaboravano già da tempo offrendo soluzioni complete nel mercato dei veicoli commerciali e industriali.

Grazie a questa unificazione, il gruppo potrà:

ottimizzare i processi interni;

migliorare la qualità del servizio;

ampliare l’offerta dedicata alle aziende;

consolidare la propria leadership nel settore della mobilità.

Un’offerta integrata tra noleggio, vendita e allestimenti

L’integrazione Gruppo BIG ed Ecosistema consente di unificare sotto una visione comune diverse aree strategiche:

noleggio a medio e lungo termine;

vendita di veicoli commerciali e industriali;

servizi di allestimento personalizzati;

consulenza finanziaria per le imprese.

Questa struttura rende più semplice per le aziende della logistica e dei trasporti rivolgersi a un unico gruppo per servizi diversi.

Anche con l’integrazione, i brand resteranno separati e continueranno a lavorare ognuno nel proprio ambito.

Più forza nella logistica e nei veicoli commerciali

Il progetto Gruppo BIG ed Ecosistema rafforza la presenza del gruppo nella logistica e nei veicoli commerciali. Sono settori che cambiano in fretta e con cui le aziende si confrontano ogni giorno.

L’integrazione aiuta a rispondere più velocemente alle richieste. Migliora l’organizzazione interna e amplia i servizi per chi lavora con flotte e trasporti.

Gruppo BIG ed Ecosistema mettono insieme competenze ed esperienza per affiancare le imprese nelle scelte operative. Dalla scelta del veicolo fino alla gestione nel tempo, anche dal punto di vista finanziario.

Continuità e vantaggi per clienti e fornitori

L’integrazione Gruppo BIG ed Ecosistema non comporterà cambiamenti nei rapporti già in essere con clienti e fornitori. Al contrario, porterà vantaggi concreti grazie a una gestione centralizzata e a un’offerta di servizi ancora più ampia.

Le aziende potranno contare su:

maggiore solidità organizzativa;

servizi integrati e coordinati;

un unico interlocutore per diverse esigenze;

una struttura più efficiente e competitiva.

Questo rafforza ulteriormente il ruolo del gruppo come partner affidabile per chi opera nel mondo del trasporto, della delivery e della logistica.

Innovazione, sostenibilità e visione futura

Il percorso di crescita di Gruppo BIG con Ecosistema prosegue puntando su tecnologia, organizzazione e soluzioni più sostenibili per il mondo della mobilità.

L’obiettivo è continuare ad adattarsi ai cambiamenti della logistica e offrire strumenti utili alle aziende che operano ogni giorno nel settore.

Un traguardo che coincide con i 10 anni del Gruppo BIG

L’integrazione Gruppo BIG con Ecosistema arriva in un momento simbolico: il decimo anniversario del gruppo. Dieci anni di crescita, investimenti e sviluppo che hanno portato BIG a diventare una realtà solida nel settore della mobilità e dei servizi per il trasporto.

Questo nuovo passo rappresenta l’inizio di una fase ancora più ambiziosa, orientata al rafforzamento della presenza sul territorio nazionale e alla costruzione di una leadership sempre più forte nella logistica e nei veicoli commerciali.

