La partnership tra GLS e Multi Italy amplia la rete Out-of-Home con Locker installati nei principali centri commerciali italiani, offrendo un servizio più comodo e vicino ai clienti.

L’accordo nasce in risposta alla crescita dell’eCommerce, poiché sempre più consumatori richiedono soluzioni di ritiro flessibili e personalizzate. Inoltre, la collaborazione rafforza il percorso di innovazione che GLS sta portando avanti per migliorare l’esperienza di consegna.

GLS e Multi Italy e l’espansione Out-of-Home

L’intesa tra GLS e Multi Italy prevede l’installazione di nuovi Locker all’interno dei centri commerciali gestiti dal partner, ampliando il network di prossimità.

I primi impianti sono stati attivati nei centri GranRoma e Primavera a Roma, Valecenter a Venezia e Il Borgogioioso a Modena, mentre il centro commerciale Domus verrà aggiunto a breve. Inoltre, questi Locker si integrano nel network dei GLS Point, che oggi conta oltre 10.000 punti di ritiro in tutta Italia.

Questa iniziativa permette ai clienti di ritirare i pacchi in autonomia in qualsiasi momento della giornata, senza vincoli orari. Così, il ritiro può essere facilmente integrato nelle abitudini quotidiane, ad esempio durante lo shopping o la spesa. Di conseguenza, l’esperienza d’acquisto online diventa più comoda, fluida e accessibile.

Locker nei centri commerciali italiani

Per i centri commerciali gestiti da Multi Italy, la presenza dei Locker rappresenta un servizio aggiuntivo che arricchisce l’esperienza dei visitatori. Infatti, i punti vendita rafforzano il legame tra shopping fisico e digitale, favorendo un modello davvero omnicanale.

Federico Cimbelli, Head of Center Management di Multi Italy, sottolinea come l’obiettivo comune sia offrire soluzioni innovative capaci di migliorare la customer experience.

Anche GLS considera questa partnership un tassello strategico. Secondo Luca Mezzana, Chief Strategy, Transformation & Digital Officer di GLS Italy, l’Out-of-Home rappresenta il futuro delle consegne e un fattore chiave per la crescita dell’eCommerce. Pertanto, una rete sempre più capillare offrirà alle aziende nuovi canali di relazione con i clienti e ai destinatari finali un servizio flessibile e personalizzato.

Benefici della collaborazione GLS e Multi Italy

La collaborazione tra GLS e Multi Italy consolida il ruolo del corriere espresso nello sviluppo di un modello di delivery moderno e sostenibile. Inoltre, la strategia Out-of-Home riduce i tentativi di consegna non riusciti e ottimizza la logistica urbana. Entro dicembre 2025, GLS prevede l’installazione di circa 30 Locker aggiuntivi nei principali poli commerciali italiani, ampliando così un servizio sempre più diffuso, accessibile e vicino alle esigenze delle persone e delle imprese.

