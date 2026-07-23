LOGISTICA

GLS Italy ha completato l’acquisizione del ramo d’azienda di GBZ Express S.r.l., impresa che per oltre quarant’anni ha gestito le attività del network nella provincia di Bolzano. L’operazione si inserisce nella strategia di consolidamento della presenza diretta del gruppo nelle aree considerate prioritarie e punta a rafforzare l’integrazione operativa sul territorio, assicurando continuità e qualità del servizio.

GLS Italy consolida la presenza in Alto Adige

GBZ Express è una realtà profondamente legata al territorio altoatesino. Fondata da Maurizio e Hanna Giampietro, nel corso degli anni ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della rete GLS nella provincia di Bolzano, distinguendosi per affidabilità, competenza e attenzione al mercato locale.

L’acquisizione consentirà di preservare e valorizzare l’esperienza maturata dall’azienda. Maurizio Giampietro collaborerà con GLS Italy durante la fase di transizione, mentre altri membri della famiglia continueranno il proprio percorso professionale all’interno della società.

“Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza diretta in un territorio strategico per il nostro network, facendo tesoro del patrimonio di esperienza costruito da GBZ Express negli anni,” dichiara Guido Pietro Bertolone, CEO di GLS Italy SpA. “Desideriamo ringraziare Maurizio e Hanna Giampietro e tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo dell’attività in Alto Adige. Il loro lavoro rappresenta una base solida sulla quale continueremo a investire per offrire ai clienti un servizio sempre più efficiente e integrato.”

Continuità operativa e servizi ancora più integrati

Il passaggio delle attività non determinerà interruzioni o variazioni nella gestione dei servizi. Clienti, partner commerciali e fornitori potranno continuare a contare sugli stessi livelli qualitativi e sulla consueta affidabilità operativa.

La maggiore integrazione con la struttura nazionale di GLS Italy permetterà inoltre di rendere il presidio del mercato locale ancora più efficace, favorendo processi più coordinati e un’offerta sempre più efficiente per le imprese e i clienti della provincia di Bolzano.

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