LOGISTICA

GEODIS, leader globale nel settore dei Trasporti e della Logistica, annuncia la nomina di Maurizio Bortolan come Amministratore Delegato per l’Italia. Questa scelta strategica mira a rafforzare ulteriormente la posizione di GEODIS nel mercato italiano, confermandone l’importanza per lo sviluppo futuro dell’azienda.

Nel nuovo ruolo, Maurizio Bortolan coordinerà le tre Linee di Business di GEODIS, Contract Logistics, Freight Forwarding e Road Transport, che in Italia generano un fatturato di circa 400M€ impiegando 1.500 dipendenti diretti.

Chi è Maurizio Bortolan

Maurizio Bortolan è un executive che vanta un eccellente track record nel settore della logistica e della supply chain, forte di un’esperienza manageriale pluriennale maturata in contesti aziendali di primo piano quali CEVA Logistics, Number1 Logistics Group, Maersk e BRT – Geopost.

Nel corso della sua carriera, Bortolan ha guidato con successo progetti di rifocalizzazione strategica e trasformazione aziendale, ponendo al centro una solida cultura customer-centric. La sua competenza si estende a tutti i settori della logistica: Contract Logistics, Freight Forwarding e Trasporto, consentendogli di vantare una visione trasversale end-to-end che connette efficacemente processi, servizi e strategie di go-to-market. La sua preparazione manageriale, che include un MBA conseguito presso SDA Bocconi, gli consente di coniugare visione strategica e capacità di esecuzione, traducendo la centralità del cliente in risultati misurabili.

Una nuova guida per affrontare le sfide della logistica globale

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Maurizio Bortolan come nuovo Amministratore Delegato per l’Italia. La sua comprovata esperienza nella guida di trasformazioni aziendali e la sua profonda comprensione delle dinamiche della supply chain saranno fondamentali per consolidare la nostra crescita in Italia e per offrire soluzioni logistiche sempre più innovative e orientate al cliente», ha dichiarato Amaury Valicon, European EVP di GEODIS.

“Sono onorato di assumere la guida di GEODIS in Italia in un momento così cruciale per la logistica globale- ha commentato Maurizio Bortolan- Il mio obiettivo sarà valorizzare il talento e le competenze presenti in azienda per rafforzare la nostra offerta in tutti i segmenti, garantendo l’eccellenza operativa e la massima attenzione alle esigenze dei nostri clienti. Questa nomina riflette anche la volontà del Gruppo di sviluppare il mercato italiano, facendo leva sulle integrazioni tra i servizi unici che Geodis è in grado di offrire ai propri clienti sul territorio nazionale e internazionale”.

GEODIS, uno dei leader mondiali nella logistica, è riconosciuta per la propria esperienza in tutti gli ambiti della supply chain. Partner nella crescita dei propri clienti, GEODIS è specializzata in quattro linee di business: Global Freight Forwarding, Global Contract Logistics, Distribution & Express Transport e European Road Network. Con una rete globale che si estende in 170 Paesi e con più di 50.000 dipendenti. Società del gruppo SNCF, nel 2024 GEODIS ha generato un fatturato di 11,3 miliardi di euro.

Continua a leggere: FS Logistix presenta il sistema DAC a Expo Ferroviaria 2025