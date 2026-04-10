LOGISTICA

Generali Real Estate ha completato il suo nuovo ed ultimo lotto del Polo Logistico Piacenza, nella località Le Mose.

La nuova inaugurazione di Generali Real Estate

Il nuovo polo logistico misura 470mila mq e rappresenta il completamento di uno dei più estesi e moderni hub logistici del Nord Italia. I nuovi spazi sono stati realizzati dal general contractor Gse Italia per conto di un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in logistica, gestito da Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio in qualità di investment manager. La grandezza del polo è distribuita tra edifici flessibili, moderni e altamente performanti, conformi ai migliori standard costruttivi e operativi internazionali.

Il nuovo hub logistico è rilevante anche su scala nazionale ed europea, grazie a spazi modulari, strutture all’avanguardia e una dotazione tecnica di standard internazionale. Il Polo Logistico Piacenza fa parte del portafoglio logistico europeo della società da oltre 1 miliardo di euro, che comprende parchi logistici di alta qualità situati lungo i principali corridoi di collegamento in Italia, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Spagna.

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