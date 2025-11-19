LOGISTICA

Fedit nomina Guido Pietro Bertolone nuovo presidente, rafforzando continuità, dialogo con le istituzioni e rappresentanza del settore. Inoltre, la Federazione sottolinea che il passaggio di responsabilità con Giuseppe Cela avviene nel segno della collaborazione. Pertanto, il nuovo corso si inserisce in un momento cruciale per l’autotrasporto, la corrieristica e la logistica.

Fedit nomina di Guido Pietro Bertolone Presidente

La nomina di Guido Pietro Bertolone Presidente alla guida della Fedit avviene in un periodo strategico per la filiera del trasporto merci. Inoltre, la Federazione conferma l’obiettivo di consolidare la propria autorevolezza nei confronti delle istituzioni.

Il presidente uscente di Fedit, Giuseppe Cela, continuerà a contribuire come Responsabile di Fedit Servizi, mantenendo una piena sinergia con la nuova presidenza.

In merito al nuovo incarico, Guido Pietro Bertolone afferma: “Assumere la presidenza di Fedit in un momento così strategico per il nostro comparto è un onore e una grande responsabilità. Il mio impegno sarà orientato a rafforzare il ruolo della Federazione come punto di riferimento per tutte le imprese associate, valorizzando il dialogo e la collaborazione con le istituzioni e con gli attori della filiera. Il trasporto merci e la corrieristica sono una componente fondamentale dell’economia nazionale e un servizio essenziale che garantisce la continuità delle attività produttive e dei consumi del Paese. È di basilare importanza che ne venga riconosciuto pienamente il valore, anche a livello sociale e politico. Credo inoltre che la trasformazione digitale rappresenti un fattore abilitante decisivo per rendere il comparto più efficiente, sostenibile e competitivo.”

Fedit e il rafforzamento della rappresentanza unitaria

La Federazione evidenzia che il nuovo corso non rappresenta una discontinuità, ma un rafforzamento della collaborazione tra competenze e ruoli diversi. Inoltre è confermato l’impegno a dare voce a tutte le componenti della filiera del trasporto, della logistica e dei servizi.

A sostegno della nomina interviene Stefania Pezzetti, CEO di BRT, che sottolinea: “La nomina di Guido Pietro Bertolone rappresenta un passo importante per tutto il comparto perché unisce competenze diverse e complementari in una visione condivisa. Fedit oggi si rafforza nella sua missione di rappresentare con autorevolezza la filiera del trasporto e della logistica davanti alle istituzioni.”

Il sostegno del comparto di trasporti e logistica

Anche altre realtà del settore esprimono apprezzamento per la nuova presidenza, riconoscendo il valore del ruolo della Federazione nel dialogo con le istituzioni. Inoltre, viene ribadita la centralità di una rappresentanza capace di includere servizi, corrieri, trasportatori e imprese della logistica.

In particolare, Michela Crecco, CEO di Metra, afferma: “Questa nuova fase della Fedit è un segnale di coesione e di apertura unendo sotto un’unica rappresentanza imprese di servizi, corrieri e autotrasportatori, si dà voce a un settore essenziale per la competitività del Paese.”

A sua volta, Valter Lannutti, Presidente del Gruppo Lannutti, dichiara: “Con Guido Pietro Bertolone alla Presidenza, Fedit può affrontare con maggiore forza le sfide del futuro. È un’occasione concreta per valorizzare il ruolo strategico della logistica e del trasporto merci come infrastruttura di pubblica utilità.”

Leggi anche: Trasporti e logistica: svelate le previsioni 2026 per il settore