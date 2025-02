LOGISTICA

Proposto il bonus traslochi con spesa detraibile per contrastare l’abusivismo

Federtraslochi e ANIT, le associazioni di riferimento per il settore, hanno sottoscritto presso la Prefettura di Milano il Protocollo d’Intesa per la legalità dei contratti d’appalto nel settore della logistica. Questo accordo rappresenta un ulteriore sviluppo nel percorso di regolamentazione e professionalizzazione del settore traslochi, consolidando gli sforzi già avviati negli ultimi mesi.

Trasloco nel CCNL trasporti, logistica e spedizioni

La firma del Protocollo d’Intesa per la legalità dei contratti d’appalto della logistica segue un’importante tappa raggiunta con l’inclusione ufficiale del Trasloco nel campo di applicazione del CCNL trasporti, logistica e spedizioni firmato lo scorso 6 Dicembre 2024.

Bonus Traslochi spesa detraibile, la proposta per contrastare l’abusivismo

Le associazioni di categoria hanno incontrato il capo di gabinetto del MEF, avv. Stefano Varone, per proporre una legge che preveda la detraibilità fiscale dei traslochi per le famiglie. Un’iniziativa che mira a contrastare l’abusivismo e a promuovere standard elevati di qualità e sicurezza nei contratti d’appalto nel settore della logistica.

Legalità dei contratti d’appalto nella logistica

Per Federtraslochi, il Protocollo è stato firmato dal presidente Giovanni Grillo. Per ANIT firma, su delega della presidente Nicla Caradonna, Claudio Fraconti del Collegio dei Probiviri. Fraconti ha guidato diverse iniziative delle due associazioni, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di professionalità per un settore che opera a stretto contatto con i beni personali delle famiglie, spesso di grande valore economico e affettivo. Questo accordo rafforza la regolamentazione dei contratti d’appalto nel settore della logistica, ponendo particolare attenzione alla tutela dei lavoratori e alla trasparenza delle operazioni.

Nuove regole per i traslochi

Le imprese del settore Traslochi sono impegnate da anni con le amministrazioni comunali. Vogliono ottenere una regolamentazione chiara relativa ai permessi di occupazione del suolo pubblico e per migliorare le misure di sicurezza nelle operazioni di trasloco. Inoltre, si lavora per garantire una maggiore qualità del servizio, assicurando trasparenza e rispetto delle normative nei contratti d’appalto nel settore della logistica.

Con la firma di questo Protocollo d’Intesa per la legalità dei contratti d’appalto nel settore della logistica, Federtraslochi e ANIT puntano a una migliore regolamentazione dei contratti d’appalto nel settore della logistica, in particolare quelli pubblici, e a una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori del settore, garantendo condizioni di lavoro più sicure e dignitose.

L’adesione è fondamentale per la lotta all’irregolarità e per il riconoscimento della professionalità delle imprese di trasloco, contribuendo alla crescita e alla qualificazione dell’intero comparto.

