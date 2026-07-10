LOGISTICA

Davide Falteri, presidente di Federlogistica, che ha partecipato alla XIV Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, convocata dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dedicata alla definizione delle linee strategiche dell’Italia per il 2026 sui mercati internazionali, ha dato una definizione della logistica destinata a rimanere impressa: “La logistica non è più soltanto trasporto delle merci: è il sistema circolatorio dell’economia. Insieme alla ricerca, all’innovazione, alle università e alle Camere di Commercio Italiane all’Estero costituisce uno dei principali volani dello sviluppo industriale del Paese”.

La logistica accompagna le imprese che si aprono ai mercati esteri

Il Presidente di Federlogistica Davide Falteri ha evidenziato che le imprese richiedono un accompagnamento costante nei processi di apertura ai mercati esteri: analisi, comunicazione internazionale, digitalizzazione dei processi, dematerializzazione documentale, interoperabilità dei dati, semplificazione amministrativa e sicurezza delle filiere. Sttolinendo l’importanza vitale della logistiva nell’economia, proprio come il sistema circolatorio, rappresenta la linfa necessaria e vitale per ogni organismo.

Il Presidente Falteri ha inoltre richiamato l’importanza di valorizzare maggiormente il ruolo delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, considerate una rete strategica di relazioni, competenze e conoscenza dei mercati internazionali, da integrare sempre più efficacemente con l’azione del Governo, di ICE e della rete diplomatica.

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