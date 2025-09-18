LOGISTICA

Edison Next accelera la transizione ecologica di DHL Express con l’installazione di 117 punti di ricarica per veicoli elettrici tra Milano e Treviso.

Questa infrastruttura avanzata garantisce la ricarica della flotta elettrica per le consegne dell’ultimo miglio e delle auto aziendali full electric e plug-in hybrid, assicurando una gestione e manutenzione completa per tre anni.

Punti di ricarica per veicoli elettrici al centro della logistica sostenibile

Il progetto, che unisce mobilità elettrica e innovazione tecnologica, riguarda tre siti chiave DHL Express:

Headqua rter di Peschiera Borromeo (Milano)

rter di Peschiera Borromeo (Milano) Sede operativa di San Giuliano Milanese

Nuovo centro logistico di Treviso Casier

Complessivamente, 77 punti di ricarica per veicoli elettrici sono destinati ai furgoni full electric per il last mile delivery, mentre 40 punti di ricarica per veicoli elettrici sono dedicati alle auto aziendali elettriche e ibride plug-in.

Questa soluzione integrata risponde all’esigenza di ridurre le emissioni e di garantire continuità operativa nelle consegne urbane.

Tecnologia e gestione avanzata dei punti di ricarica per veicoli elettrici

Edison Next ha progettato, fornito e installato l’intera infrastruttura di punti di ricarica per veicoli elettrici, garantendo la massima efficienza. Tra le caratteristiche più rilevanti:

Wallbox AC da 22 kW per ricariche notturne e a lungo termine.

per ricariche notturne e a lungo termine. Wallbox DC da 50 kW per ricariche rapide dedicate a veicoli aziendali con esigenze intensive.

per ricariche rapide dedicate a veicoli aziendali con esigenze intensive. Bilanciamento dinamico dei carichi , che distribuisce l’energia per evitare sovraccarichi.

, che distribuisce l’energia per evitare sovraccarichi. Piattaforma di monitoraggio h24, per controllare in tempo reale ogni punto di ricarica e intervenire da remoto.

Ogni conducente dispone di una carta RFID per utilizzare i punti di ricarica per veicoli elettrici anche su suolo pubblico, monitorando i consumi e garantendo una gestione intelligente della flotta.

DHL Express: verso il 60% di flotta elettrica entro il 2030

Questa infrastruttura di punti di ricarica per veicoli elettrici è parte della strategia globale “Accelerate Sustainable Growth” di DHL. L’azienda prevede di elettrificare il 60% della flotta entro il 2030.

Oggi, il 19% delle rotte last mile è già servito da veicoli elettrici. Un risultato reso possibile anche da progetti come DHL GoGreen Plus, che riduce le emissioni di CO₂ (Scope 3) grazie all’impiego di SAF – Sustainable Aviation Fuel.

Tre poli strategici con 117 punti di ricarica per veicoli elettrici

L’infrastruttura si articola su tre centri nevralgici:

Peschiera Borromeo : attivi 31 punti di ricarica per veicoli elettrici , di cui 29 Wallbox AC da 22 kW e 1 Wallbox DC da 50 kW con due prese CCS.

: attivi , di cui 29 Wallbox AC da 22 kW e 1 Wallbox DC da 50 kW con due prese CCS. San Giuliano Milanese : installati 17 punti di ricarica per veicoli elettrici AC da 22 kW e 1 Wallbox a doppia presa per le auto aziendali.

: installati AC da 22 kW e 1 Wallbox a doppia presa per le auto aziendali. Treviso Casier: operativo un impianto con 60 punti di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW, con predisposizione fino a 90 Wallbox totali, oltre a 7 punti per veicoli elettrici dedicati ai dipendenti.

Questa rete garantisce l’alimentazione costante della flotta elettrica e l’espansione futura, accompagnando la crescita del business a basse emissioni.

Partnership strategica per la decarbonizzazione della logistica

Per Marco Carvelli, responsabile E-Mobility di Edison Next, l’affidabilità dei punti di ricarica per veicoli elettrici è fondamentale per garantire consegne puntuali e zero emissioni.

Antonella Sada, Head of Public Affairs, Brand & Communications and Sustainability di DHL Express Italia, sottolinea che investire in infrastrutture di ricarica elettrica è la chiave per una logistica realmente sostenibile.

