DHL Express migliore azienda per cui lavorare: il colosso della logistica conquista per il quinto anno consecutivo il primo posto nella classifica di Fortune e Great Place to Work delle 100 Best Companies to Work for in Europe™ 2025. Un risultato che premia l’impegno dell’azienda nel creare una cultura basata sulla fiducia, sull’inclusione e sul benessere dei dipendenti.

Essere riconosciuta ancora una volta come DHL Express migliore azienda per cui lavorare rappresenta il successo di una strategia centrata sulle persone. Great Place to Work® ha valutato l’esperienza di oltre 45.000 dipendenti in più di 60 Paesi europei, misurando fiducia, coinvolgimento e soddisfazione.

L’azienda promuove un ambiente di lavoro inclusivo, equo e partecipativo, in cui la diversità è considerata una risorsa fondamentale. Inoltre, attraverso iniziative come la piattaforma formativa Certified International Specialist e i programmi regionali per il benessere, DHL Express investe costantemente nello sviluppo delle competenze e nella crescita professionale.

DHL Express migliore azienda per cui lavorare: le dichiarazioni del management europeo

Mike Parra, CEO di DHL Express Europe, ha dichiarato: “Essere riconosciuti da Great Place to Work come il miglior luogo di lavoro in Europa per il quinto anno consecutivo è un onore straordinario. Questo risultato riflette la passione, la dedizione e lo spirito delle nostre persone. Creare una cultura di fiducia e crescita continua non è solo vantaggioso per i dipendenti, ma anche per i nostri clienti.”

Di conseguenza, Parra sottolinea che l’impegno dell’azienda va oltre le performance economiche: costruire una comunità solida e coesa è la chiave per offrire un servizio eccellente e mantenere standard elevati in tutto il settore logistico.

Anche Eva Leitner, Senior Vice President HR di DHL Express Europe, ha evidenziato: “Le persone sono il fondamento del nostro successo. La forza lavoro europea è incredibilmente diversificata e questo riconoscimento conferma che stiamo andando nella direzione giusta per essere un datore di lavoro davvero eccellente.”

100 Best Companies to Work for in Europe™ di Great Place to Work®

La classifica 100 Best Companies to Work for in Europe™ di Great Place to Work® si basa su feedback anonimi dei dipendenti e su un’analisi rigorosa della cultura aziendale. È l’unico riconoscimento che misura in modo diretto la percezione dei lavoratori rispetto alla fiducia, alla leadership e all’equità sul posto di lavoro.

Il Trust Index, composto da 60 dichiarazioni su valori e leadership, rappresenta il cuore della valutazione. Solo le aziende che ottengono punteggi costantemente elevati in tutte le aree vengono incluse nella lista.

Per questo motivo, il risultato ottenuto da DHL Express migliore azienda per cui lavorare non è soltanto simbolico, ma testimonia un modello organizzativo concreto che mette le persone al centro della strategia aziendale.

DHL Express è un modello per il futuro del lavoro in Europa

Il riconoscimento come DHL Express migliore azienda per cui lavorare evidenzia la crescente importanza del benessere e della cultura aziendale nella competitività europea. Le politiche di inclusione e formazione adottate da DHL Express stanno diventando un punto di riferimento per tutto il settore logistico.

Infatti, un ambiente di lavoro positivo e inclusivo contribuisce a ridurre il turnover, migliorare la motivazione e accrescere la fidelizzazione.

Questi fattori, di conseguenza, rafforzano la posizione dell’azienda come leader mondiale nella logistica internazionale.

