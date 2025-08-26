LOGISTICA

Nonostante le nuove restrizioni doganali introdotte dalle autorità degli Stati Uniti, DHL Express Italia conferma la piena operatività delle spedizioni verso gli Stati Uniti e Porto Rico.

I servizi di spedizione DHL Express rimangono attivi e affidabili, e sono quindi una soluzione sicura per aziende e privati che necessitano di inviare merci oltreoceano.

DHL Express spedizioni operative

Dal 29 agosto 2025 entra in vigore l’Ordine Esecutivo USA “Sospensione del Trattamento Duty-Free De Minimis”, che modifica radicalmente le regole per l’importazione postale negli Stati Uniti.

La normativa sospende il beneficio dell’esenzione daziaria per spedizioni commerciali di basso valore, colpendo in particolare i fornitori di servizi postali internazionali.

Per questo motivo, dopo il 22 agosto 2025, Deutsche Post e DHL Parcel Germany non accetteranno più pacchi da clienti aziendali destinati agli USA tramite rete postale.

Tuttavia, la spedizione tramite DHL Express rimane possibile senza interruzioni, garantendo continuità per l’export delle imprese italiane.

Cosa cambia per le spedizioni negli Stati Uniti

Le nuove normative introducono distinzioni importanti tra spedizioni private e commerciali:

Spedizioni private : pacchi inviati da privati a privati con valore fino a 100 dollari , dichiarati come “regalo” , potranno ancora essere spediti. Tuttavia, saranno soggetti a controlli doganali più rigorosi per evitare abusi.

: pacchi inviati da privati a privati con valore fino a , dichiarati come , potranno ancora essere spediti. Tuttavia, saranno soggetti a per evitare abusi. Spedizioni di documenti : non subiscono alcuna modifica e continuano a viaggiare regolarmente.

: non subiscono alcuna modifica e continuano a viaggiare regolarmente. Spedizioni commerciali tramite DHL Express: attive. Eliminate le esenzioni precedenti. Tutte le merci, anche di valore inferiore a 100 dollari, sono ora soggette a sdoganamento commerciale e dazi doganali.

In particolare, per le merci provenienti dall’Unione Europea, si applicherà un dazio medio del 15% sul valore dichiarato, con aliquote più alte per alcune categorie merceologiche.

Differenza tra sdoganamento postale e commerciale

Il cambiamento normativo riguarda soprattutto la procedura di sdoganamento.

Lo sdoganamento postale , basato sulla Convenzione Postale Universale, era più semplice ed economico, ma non sarà più disponibile per spedizioni commerciali oltre i 100 dollari.

, basato sulla Convenzione Postale Universale, era più semplice ed economico, ma non sarà più disponibile per spedizioni commerciali oltre i 100 dollari. Lo sdoganamento commerciale, invece, rimane operativo con DHL Express. Questo agisce come agente doganale negli USA, occupandosi della dichiarazione delle merci e della gestione dei dazi secondo gli Incoterms concordati tra mittente e destinatario.

