Un nuovo protagonista si affaccia nel panorama della logistica urbana della Capitale. Si chiama Click & Log, ed è la start-up nata dalla partnership tra FS Logistix e Laziale Distribuzione, con un obiettivo chiaro: offrire soluzioni logistiche flessibili, integrate e soprattutto sostenibili alle attività commerciali di Roma.

Il cuore pulsante del progetto è un hub logistico all’avanguardia situato a Scalo San Lorenzo, nel centro della città, strategicamente collegato con le principali infrastrutture di trasporto: stazioni ferroviarie, aeroporti e il porto di Civitavecchia.

Click & Log: sostenibilità e innovazione

Click & Log si fonda su due pilastri: sostenibilità e innovazione. Le consegne infatti, dal primo all’ultimo miglio, sono effettuate con veicoli elettrici, mentre uffici e magazzini sono alimentati da pannelli fotovoltaici, riducendo drasticamente l’impatto ambientale delle attività. Dunque una risposta concreta alle sfide della logistica urbana, che punta a rendere le città più vivibili senza rinunciare all’efficienza.

Servizi B2B e B2C e consegne veloci

La Società, attraverso www.click-log.it, offre servizi logistici B2B e B2C su misura per attività commerciali, Ho.Re.Ca., fashion e non solo, con consegne same-day, notturne e nei giorni festivi. A questo si aggiungono servizi a valore aggiunto come progetti di terziarizzazione personalizzati, smart packaging system, assistenza in real time e tracciabilità completa della supply chain.

Un modello di micrologistica per la catena del valore

A sottolineare la visione strategica alla base del progetto è Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato di FS Logistix, che evidenzia come Click & Log si inserisca in un disegno più ampio di trasformazione della logistica urbana e nazionale. In un contesto sempre più esigente in termini di sostenibilità e rapidità dei servizi, l’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale della roadmap del Gruppo FS.

“La nostra strategia per coprire l’intera supply chain ci vede impegnati fortemente nello sviluppo di servizi per coprire il primo e ultimo miglio arrivando nel cuore delle città – ha dichiarato De Filippis– Click & Log rappresenta la nostra nuova visione di logistica urbana: modulare, integrata e sostenibile. Un servizio pensato per rispondere con precisione e velocità alle esigenze di una città complessa come Roma, ma con lo sguardo rivolto all’intero Paese. Unendo le competenze di due grandi player del settore e l’impegno del Gruppo FS per la mobilità green, costruiamo un modello replicabile di micrologistica capace di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza della catena del valore. Una risposta concreta alle sfide della logistica contemporanea, in linea con gli obiettivi del nostro Piano Strategico 2025-2029”.

La posizione strategica di Scalo San Lorenzo

Anche Alessandro Bursese, Amministratore Delegato di Laziale Distribuzione, sottolinea l’importanza strategica e il valore innovativo di Click & Log, evidenziandone il potenziale trasformativo per la logistica urbana in un contesto complesso come quello romano.

“Click & Log rappresenta per noi non solo un nuovo progetto, ma un passo deciso verso il futuro della logistica urbana. Siamo entusiasti di poter contribuire concretamente a un modello più sostenibile, efficiente e vicino alle esigenze delle imprese, dei commercianti e dei cittadini, all’interno di un tessuto urbano straordinario, ma, fortemente problematico da un punto di vista logistico. La posizione strategica nel cuore di Roma, a Scalo San Lorenzo, è un elemento chiave: ci permette di essere rapidi, connessi e capillari, grazie al collegamento diretto con il nostro polo logistico di Santa Palomba e alle principali vie di trasporto. A questo si affianca l’impiego di veicoli elettrici e infrastrutture alimentate da energia solare, perché crediamo che l’innovazione debba andare di pari passo con la responsabilità ambientale”- conclude Bursese.

Situata nel cuore di Roma, Click & Log si sviluppa su 6.000 mq coperti e 25.000 mq di piazzali e, grazie alla connessione plurigiornaliera con il polo logistico di Santa Palomba, garantisce efficienza e continuità operativa.

Strutture, risorse e competenze di due realtà leader nei loro settori si uniscono per creare una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale della città.

