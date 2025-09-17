LOGISTICA

Ecco quali sono i sette interporti italiani della Top 20

La nuova classifica degli interporti europei 2025, stilata dall’Associazione tedesca degli interporti con il supporto di Europlatforms, conferma la leadership tedesca, ma sancisce anche l’ottima performance dell’Italia, che piazza ben cinque interporti nella Top 10, sette nella Top 20.

Il ranking degli interporti, aggiornato ogni cinque anni, si basa su criteri di benchmarking ampliati e sull’impiego di strumenti di intelligenza artificiale per rilevare dati su infrastrutture, sovrastrutture e trend di settore.

Interporti italiani protagonisti nella Top 10

Al primo posto si conferma Brema, con un punteggio di 405, difendendo la posizione già conquistata nel 2020. Subito dietro brilla l’Italia che conferma la sua centralità nella logistica europea.

Quadrante Europa di Verona (IT) si piazza al 2° posto con 390 punti, consolidando la sua fama di hub strategico per l’autotrasporto e il traffico intermodale. Sul podio entra anche la Polonia, con CLIP Logistics di Poznań con 387 punti, indicato come uno degli interporti più dinamici d’Europa.

Interporti italiani nella Top 20

Questa forte presenza di interporti italiani sottolinea il ruolo centrale dell’Italia nella logistica europea, grazie a infrastrutture integrate e a un crescente orientamento verso sostenibilità ed energia rinnovabile.

La Top 20 europea: classifica completa interporti 2025

Di seguito la graduatoria dei 20 migliori interporti europei 2025, con punteggio di performance:

Bremen – 405 punti Quadrante Europa Verona (IT) – 390 punti CLIP Logistics (Polonia) – 387 punti GVZ Leipzig – 381 punti GVZ Region Nürnberg – 379 punti Padova (IT) – 373 punti Parma (IT) – 343 punti Cargo Center Graz (Austria) – 333 punti Bologna (IT) – 332 punti Nola (IT) – 322 punti Berlin Süd Großbeeren – 318 punti City GVZ Berlin – 310 punti GVZ JadeWeserPort Wilhelmshaven – 305 punti GVZ Innsbruck (Austria) – 301 punti GVZ Münster – 299 punti Berlin West Wustermark – 297 punti GVZ Leipzig II / Lipsia Est – 296 punti Torino (IT) – 286 punti Novara (IT) – 274 punti Augsburg – 273 punti

Nuovi criteri di valutazione e uso dell’intelligenza artificiale

Questa edizione segna un vero salto metodologico nella valutazione degli interporti. Il numero dei criteri è aumentato di un terzo rispetto al 2020. Oltre agli indicatori DGG tradizionali, sono stati introdotti nuovi KPI e processi per fotografare meglio l’evoluzione della logistica.

Un elemento chiave è l’impiego di AI per mappare interporti e infrastrutture, selezionando circa 230 siti in Europa.

Il questionario online multilingue ha incluso anche temi emergenti come fotovoltaico, edifici green, ESG, e-mobility e idrogeno, fondamentali per la transizione energetica.

Sostenibilità e transizione energetica: il DNA della logistica

L’analisi mostra che gli interporti europei giocano un ruolo decisivo nella sostenibilità e nel trasporto intermodale. Su una scala da 0 a 10, i responsabili attribuiscono punteggi altissimi a:

Importanza per la regione – 8,7

– 8,7 Spostamento modale intermodale – 8,4

– 8,4 Contributi alla sostenibilità (fotovoltaico e green building) – 8,0

– 8,0 ESG (ambiente, sociale, governance) – 7,6

– 7,6 Logistica urbana – 7,4

– 7,4 Transizione energetica (e-mobility e idrogeno) – 6,9

Questi dati evidenziano come gli interporti non siano solo nodi di traffico merci, ma motori di sviluppo regionale e innovazione ambientale.

