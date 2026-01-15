LOGISTICA

La conferma di politiche HR avanzate, inclusione e benessere

CHEP ottiene per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employer in Italia, un riconoscimento che conferma la solidità del suo modello organizzativo, l’attenzione alle persone e la coerenza delle politiche di sviluppo del capitale umano nel tempo.

Il risultato arriva al termine di una valutazione indipendente condotta dal Top Employers Institute e rafforza il posizionamento di CHEP come azienda capace di coniugare performance industriale, sostenibilità e qualità del lavoro.

CHEP e il riconoscimento Top Employer in Italia e in Europa

La certificazione italiana si inserisce in un quadro più ampio. CHEP è infatti Top Employer Europe per il nono anno consecutivo e rientra, per il quarto anno di fila, nel ristretto gruppo di sole 17 aziende certificate Top Employer Global a livello mondiale.

Un dato che evidenzia la coerenza delle strategie HR adottate dall’azienda nei diversi Paesi in cui opera e la capacità di mantenere standard elevati anche in contesti organizzativi complessi.

Come viene valutato il modello di lavoro di CHEP

Il riconoscimento assegnato a CHEP si basa sull’HR Best Practices Survey del Top Employers Institute, che analizza in modo strutturato aree chiave come People Strategy, ambiente di lavoro, attrazione dei talenti, formazione, diversity, equity & inclusion e benessere.

La certificazione non rappresenta solo un risultato finale, ma un processo continuo di misurazione e confronto con benchmark internazionali, utile a individuare aree di miglioramento e a rafforzare la strategia nel lungo periodo.

Lavoro: inclusione, benessere e leadership femminile

Uno degli elementi che caratterizzano il modello di CHEP riguarda l’attenzione all’inclusione e allo sviluppo delle competenze. In Italia, il 53% delle posizioni manageriali è ricoperto da donne, un dato che riflette politiche strutturate di valorizzazione del talento e pari opportunità.

Il benessere delle persone è considerato parte integrante della strategia aziendale, con un impatto diretto sulla qualità del lavoro, sulla retention e sulla crescita professionale.

CHEP: lavoro, sostenibilità e supply chain globale

Leader mondiale nelle soluzioni per la supply chain, CHEP opera in oltre 60 Paesi con un modello basato sulla condivisione e sul riutilizzo di pallet, casse e contenitori. Un approccio circolare che contribuisce a ridurre sprechi, emissioni e impatto ambientale lungo l’intera catena del valore.

Parte del gruppo Brambles, CHEP gestisce circa 347 milioni di pallet e contenitori attraverso più di 750 centri servizi e impiega circa 11.000 persone nel mondo, a supporto di settori strategici come largo consumo, retail, automotive e manifatturiero.

