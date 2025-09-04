LOGISTICA

Captrain Italia, società del gruppo SNCF, entra in Fermerci, l’associazione che riunisce le principali imprese del trasporto ferroviario delle merci in Italia. Captrain Italia è la filiale italiana del Gruppo Rail Logistics Europe (Società nazionale delle ferrovie francesi) focalizzata sul trasporto ferroviario delle merci.

L’ingresso segna un momento cruciale per il settore, aprendo a nuove sinergie tra operatori pubblici e privati, per una rete ferroviaria sempre più integrata, sostenibile e aperta al confronto europeo.

I Temi strategici di Fermerci

Con questa nuova adesione, Fermerci consolida la sua centralità nel settore del trasporto ferroviario delle merci, superando il 75% del mercato e rafforzando una posizione condivisa su temi strategici quali:

competitività

transizione ecologica

intermodalità

sicurezza

potenziamento delle infrastrutture

“L’ingresso di Captrain Italia – spiega Clemente Carta, Presidente di Fermerci – allarga la famiglia della nostra associazione, segno dell’ottimo lavoro svolto in questi primi tre anni di attività e della necessità di far sistema e rappresentare efficacemente le istanze del settore”.

Condivisione e confronto

Jean-François Ancora, Amministratore Delegato di Captrain Italia ha invece dichiarato: “L’arrivo della nostra società in Fermerci rappresenta un passo importante per il nostro gruppo e per il settore. Siamo convinti che, attraverso un impegno comune, sarà possibile affrontare con maggiore efficacia le sfide del trasporto ferroviario merci, rafforzandone il ruolo strategico per la crescita del nostro Paese e dell’Europa.”

Con l’adesione di Captrain Italia, Fermerci consolida il proprio ruolo di piattaforma di confronto e proposta per le imprese del settore, promuovendo iniziative comuni e posizioni condivise su regolazione, standard operativi, lavoro, digitalizzazione e qualità del servizio.

Continua a leggere:Ibe Intermobility Future Ways sponsor al Couch Euro Test