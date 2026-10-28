LOGISTICA

Cosa rappresenta l’adesione e perché conta

BRT entra nel Business Integrity Forum di Transparency International Italia, il gruppo che riunisce aziende impegnate a prevenire la corruzione e a rendere più trasparenti le proprie attività. È il primo operatore italiano del trasporto espresso a farne parte: una novità annunciata il 28 ottobre 2026 a Bologna, che riguarda anche il rapporto con fornitori e partner della rete logistica.

Cos’è il Business Integrity Forum e a cosa serve

Il nome può sembrare tecnico, ma l’obiettivo è concreto. Il Business Integrity Forum è un gruppo di lavoro promosso da Transparency International Italia, organizzazione impegnata nella lotta alla corruzione. Qui le imprese si confrontano su regole, comportamenti e strumenti per prevenire pratiche scorrette, condividendo esperienze e soluzioni.

Non è un premio né una certificazione di azienda senza rischi. È uno spazio di collaborazione in cui la trasparenza diventa un tema operativo: dalla gestione dei fornitori alle decisioni interne, fino alla responsabilità lungo la filiera.

BRT: perché l’ingresso è importante per le consegne

Per un corriere espresso, la filiera è fatta di molte relazioni quotidiane: clienti, lavoratori, aziende esterne e fornitori. Rendere chiari i criteri con cui si lavora e si scelgono i partner significa intervenire su un aspetto delicato del settore.

«L’integrità non si esaurisce nel rispetto delle norme, ma è un modo di fare impresa che coinvolge l’intera filiera», afferma Stefania Pezzetti, CEO di BRT. L’adesione al Forum, aggiunge, conferma un impegno esteso anche ai partner.

Tre anni di confronto e la trasformazione avviata nel 2025

L’ingresso arriva dopo tre anni di affiancamento con Transparency International Italia e si collega al piano di trasformazione avviato da BRT nel 2025. Il percorso ha coinvolto processi aziendali, persone e fornitori, con l’intento di diffondere comportamenti fondati su etica, responsabilità e integrità.

Giovanni Colombo, coordinatore del Business Integrity Forum, richiama i progressi compiuti e la scelta di proseguire il lavoro attraverso il confronto con altre aziende.

La vera partita, adesso, si gioca nella quotidianità. Per BRT l’adesione sarà significativa soprattutto se i principi dichiarati troveranno applicazione concreta nei rapporti commerciali e nelle scelte operative. Un passaggio che mette alla prova la logistica anche fuori dai magazzini. Perché la fiducia nelle consegne non dipende soltanto dalla puntualità, ma anche da come lavora chi le rende possibili.