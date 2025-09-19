LOGISTICA

BRT, il principale gruppo operativo in Italia nel trasporto espresso, rafforza la squadra di vertice, con la nomina di 4 nuovi manager a supporto del processo di evoluzione aziendale, avviato dalla Ceo Stefania Pezzetti.

Le nuove nomine in BRT

Enrico Cafiero entra in azienda assumendo il duplice ruolo di Chief Information Officer e Chief Information Security Officer. Negli ultimi anni l’IT è diventato un fattore abilitante per l’innovazione, l’efficienza e la competitività nel settore dei trasporti. Cafiero ha maturato una pluriennale esperienza in realtà di rilievo quali Heineken, Ansaldo Energia, Piaggio Aerospace, Recordati e, più recentemente, Dedalus Group. “Sento la tecnologia vicino al business, credo nella trasparenza e nella collaborazione. Lavorerò sui modelli operativi più efficaci per far emergere il meglio delle competenze IT e costruire valore per l’azienda”- ha dichiarato Cafiero.

Luciano Faggian, figura storica in BRT, amplia le sue responsabilità assumendo la direzione dei dipartimenti di Transformation Office e Customer Care & Experience. “Tento sempre di seguire una piccola regola: Kindness is better than being right, alquanto stranamente, in inglese è più bella che in italiano”- ha fatto sapere Faggian.

Emanuele Rollè, dopo una lunga esperienza nelle multinazionali TNT e FedEx, ha assunto la responsabilità della Direzione Mktg & Communications, avendo come focus lo sviluppo della digitalizzazione dei prodotti, pricing e comunicazione. “Il futuro si plasma ascoltando, evolvendo e costruendo sinergie: è qui che risiede la vera forza del progresso. E tutto questo si raggiunge solo lavorando all’unisono, in team”- ha precisato Rollè.

Una nuova funzione che punta alla sostenibilità

Emerge anche una nuova funzione, guidata da Roberto Pregno, Chief Customer Solution & Sustainability Officer. L’obiettivo è sviluppare strategie orientate alla sostenibilità, alla sicurezza e alla qualità, garantendo la conformità alle certificazioni di settore. Inoltre, la funzione di Pregno ha la responsabilità dell’implementazione e gestione di soluzioni personalizzate per i clienti, all’interno della struttura Customer Solutions. “Viviamo in un’epoca in cui le aziende non possono più limitarsi ad offrire prodotti e servizi: devono generare valore in modo responsabile, innovativo e sostenibile. Il nostro compito sarà trasformare questi principi in azioni concrete con soluzioni che rispondano alle esigenze dei clienti e, al tempo stesso, contribuiscano ad un futuro più solido e sicuro”- ha dichiearo Pregno.

Necessarie figure di grande esperienza per stare al passo con i tempi

In merito alle recenti evoluzioni aziendali, Stefania Pezzetti, CEO di BRT, ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide attuali con competenza ed esperienza: “L’intensa stagione di cambiamenti e sfide necessita di figure di grande esperienza, in grado di rafforzare settori cruciali dell’azienda. BRT continua ad investire in innovazione per soddisfare al meglio la crescente domanda sia dei privati che delle aziende”

BRT, principale operatore del trasporto espresso in Italia, conta una presenza capillare sul territorio italiano: oltre 200 filiali, 40 hub parcel, 13 hub messaggerie, 10 impianti di logistica, oltre 10.000 punti di ritiro e spedizione BRT-fermopoint. Nel 2017 è entrata a far parte di Geopost, una realtà leader mondiale nel trasporto, in grado di fornire a clienti e destinatari un servizio flessibile e su misura grazie alla combinazione di tecnologia, innovazione e conoscenza dei mercati locali.

