LOGISTICA

I dettagli della uova collaborazione tra BRT e Medici Senza Frontiere

BRT realizza una nuova collaborazione con Medici Senza Frontiere per sostenere la logistica sanitaria.

La collaborazione tra BRT e Medici Senza Frontiere

La partnership sosterrà il progetto di cliniche mobili nella regione di Afar, in Etiopia. L’iniziativa si inserisce in una visione che interpreta la logistica non solo come leva economica, ma come infrastruttura essenziale per garantire accesso, continuità e resilienza anche in contesti ad alta complessità umanitaria. Più nello specifico il progetto si occupa di fornire cliniche mobili che consentono di raggiungere comunità altrimenti escluse dall’assistenza sanitaria primaria, in particolare nei programmi di prevenzione, assistenza materno-infantile e cura delle patologie più diffuse.

Le dichiarazioni riguardanti la partnership

Su questa collaborazione sono intervenute Eleonora Sales, External & Internal Communication Manager BRT e Laura Perrotta, Fundraising Director di Medici Senza Frontiere Italia.

«Operare ogni giorno al centro dei flussi logistici ci insegna che la distanza non è solo una variabile geografica, ma una condizione che può determinare inclusione o esclusione», dichiara Eleonora Sales. «Il sostegno alle cliniche mobili di Medici Senza Frontiere riflette una visione comune della logistica come infrastruttura essenziale, capace di collegare risorse e bisogni e di rendere concreto l’accesso alle cure in contesti dove questo diritto non può essere dato per scontato».

Mentre Laura Perrotta ha dichiarato: ” Le cliniche mobili sono uno strumento essenziale per raggiungere popolazioni che vivono al di fuori dei sistemi sanitari tradizionali. Collaborazioni come quella con BRT contribuiscono a garantire continuità operativa e a rendere sostenibili, nel tempo, interventi sanitari in contesti estremamente complessi».

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