BRT estende il servizio BRT fresh delivery, specializzato nella consegna di prodotti alimentari freschi su tutto il territorio nazionale.

BRT, azienda leader nel trasporto espresso in Italia, potenzia il proprio servizio fresh delivery, dedicato alla consegna di prodotti alimentari freschi a temperatura controllata tra 0 e 4°C. Dopo le attivazioni a Napoli e Bari, entrano nel network anche Firenze, Verona e Parma, che si aggiungono a una rete già operativa in diverse città italiane.

Le città con servizio BRT fresh delivery con consegna di prodotti alimentari freschi

Il servizio BRT fresh delivery, pensato per garantire una consegna di prodotti alimentari freschi rapida e sicura, è attivo oggi a:

Milano

Torino

Padova

Bergamo

Bologna

Modena

Roma

Napoli

Bari

Firenze (nuova apertura)

(nuova apertura) Verona (nuova apertura)

(nuova apertura) Parma (nuova apertura)

(nuova apertura)

A fine 2025, i centri operativi attivi per la consegna di prodotti alimentari freschi saranno almeno 12, con ulteriori aperture e collaborazioni in fase di valutazione.

Come funziona BRT fresh delivery?

BRT fresh delivery funziona in questo modo: è pensato per rispondere alla crescente domanda di consegna di prodotti alimentari freschi, sia in ambito business-to-business (B2B) sia per clienti privati (B2C). Le principali caratteristiche:

Trasporto refrigerato tra 0 e 4°C

Consegna al piano e fascia oraria predefinita

Servizio attivo 5 giorni su 7

Monitoraggio costante della spedizione

Peso massimo per collo: 31,5 kg

Van refrigerati e contenitori isotermici sanificati

Operatori con formazione specifica nel trasporto alimentare

Logistica alimentare

Con oltre 1 milione di euro investiti, BRT punta a diventare protagonista nella consegna di prodotti alimentari freschi in Italia. L’intero ciclo logistico rispetta le normative HACCP e si integra con la piattaforma digitale BRT easysped web, offrendo strumenti avanzati per la gestione delle spedizioni.

Mercato in crescita per il food delivery

Secondo NetRetail, nel 2025 la spesa online per il food è cresciuta del 24% rispetto al 2024. In Italia, la consegna di prodotti alimentari freschi rappresenta già il 50% degli acquisti online nel settore food, per un valore di 4 miliardi di euro nel 2023 (fonte: Osservatorio eCommerce B2C – Politecnico di Milano).

Stefania Pezzetti, CEO di BRT Italia ritiene che lo sviluppo dell’e-commerce alimentare richiede una rete affidabile per la consegna di prodotti alimentari freschi. BRT offre una soluzione pensata per i piccoli produttori e i clienti che cercano velocità, sicurezza e flessibilità.

Quali prodotti vengono trasportati con BRT fresh delivery?

Il servizio BRT fresh delivery copre diverse tipologie merceologiche, tutte gestite con massima attenzione alla conservazione:

Carne, latticini, salumi

Prodotti ittici

Piatti pronti e gastronomia fresca

Nel 2025, si stimano circa 150.000 spedizioni di prodotti alimentari freschi, con Milano, Torino e Roma tra le destinazioni principali. Il sistema blocca automaticamente i colli oltre la scadenza e prevede azioni immediate in caso di richiamo dei prodotti alimentari da parte dei mittenti.

BRT fresh delivery: trasporto espresso al servizio della freschezza

BRT, con oltre 200 filiali, 40 hub parcel, 10 impianti logistici e più di 10.000 punti fermopoint, è il principale operatore di trasporto espresso in Italia. Dal 2017 fa parte del gruppo internazionale Geopost, specializzato in soluzioni logistiche su misura.

Con BRT fresh delivery, il gruppo risponde a una sfida concreta: rendere la consegna di prodotti alimentari freschi semplice, rapida e affidabile, in tutta Italia.

