LOGISTICA

Le strategie dei negozi online influenzano la distribuzione degli ordini. Netcomm prevede 44,3 milioni di pacchi tra il 19 novembre e il 1° dicembre 2026. Una crescita del 6,6%.

Il Black Friday 2026 non cambia soltanto le abitudini di acquisto degli italiani. Cambia il modo in cui le aziende devono organizzare magazzini, spedizioni e consegne. Le offerte iniziano sempre prima, gli sconti vengono differenziati in base ai clienti e le promozioni interessano prodotti con caratteristiche molto diverse.

Queste sono le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano.

Il periodo promozionale è compreso tra il 19 novembre e il 1° dicembre. Porterà alla movimentazione di 44,3 milioni di pacchi, il 6,6% in più rispetto al 2025. Ma per il settore della logistica la questione non riguarda esclusivamente la quantità delle spedizioni: conta anche quando vengono generati gli ordini e quali prodotti devono essere consegnati.

Black Friday 2026, le offerte anticipate cambiano il calendario delle spedizioni

Le strategie commerciali adottate dai negozi online contribuiscono a modificare la distribuzione degli acquisti durante il Black Friday.

Secondo l’Osservatorio, lo sconto medio previsto per il 2026 rimane stabile al 25%, ma le modalità con cui viene applicato sono differenti.

Tra le politiche promozionali dei merchant spiccano gli sconti anticipati riservati ai clienti più fedeli, indicati nel 40% dei casi, mentre il 30% degli operatori preferisce applicare riduzioni di prezzo sull’intera gamma di prodotti per tutta la durata della campagna.

Queste scelte commerciali hanno conseguenze anche sull’organizzazione logistica. Le promozioni riservate a determinate categorie di clienti possono generare ordini prima dell’apertura generalizzata delle offerte, mentre gli sconti estesi all’intero catalogo possono coinvolgere un numero maggiore di referenze da preparare e spedire.

La pianificazione delle attività di magazzino deve quindi tenere conto non soltanto delle date ufficiali, ma anche delle iniziative organizzate dai singoli venditori.

Magazzini e preparazione degli ordini: quali prodotti saranno in promozione

Un altro aspetto riguarda la scelta dei prodotti sui quali applicare gli sconti.

Dall’indagine emerge che un merchant su due intende concentrare le promozioni sui prodotti a bassa rotazione presenti in eccesso oppure sugli articoli più popolari.

Un’azienda su tre punta invece sui prodotti ad alto margine, mentre il 20% prevede iniziative rivolte a specifiche categorie merceologiche.

Per i magazzini e gli operatori della logistica si tratta di informazioni importanti. Le vendite promozionali possono infatti interessare sia merci già disponibili in quantità elevate sia prodotti caratterizzati da una domanda particolarmente sostenuta.

La gestione delle scorte, la preparazione degli ordini e il coordinamento con i servizi di trasporto diventano quindi attività centrali per rispondere all’aumento degli acquisti.

Dall’abbigliamento ai prodotti per la cura della persona: le categorie più acquistate

Le previsioni del Politecnico di Milano individuano tra i comparti maggiormente interessati dalle promozioni Beauty & Healthcare, Abbigliamento, Food & Grocery e Informatica.

Nel settore Beauty, durante la settimana del Black Friday, il valore degli acquisti online potrebbe raggiungere livelli fino a cinque volte superiori rispetto a una normale giornata.

Netcomm prevede inoltre un’intensità degli ordini superiore di oltre il 70% rispetto alla media annuale per Giochi e Hobby, seguiti da Sport e tempo libero e Prima infanzia.

L’andamento delle diverse categorie può incidere sull’attività logistica, perché i prodotti non presentano tutti le stesse esigenze di stoccaggio, imballaggio e movimentazione.

L’incremento delle vendite richiede quindi attenzione sia alla capacità complessiva di spedizione sia alla composizione degli ordini.

Consegne Black Friday 2026: 27,4 milioni di italiani acquisteranno online

Secondo il Delivery Index di Netcomm, saranno 27,4 milioni i consumatori italiani che effettueranno acquisti online durante i 13 giorni del Black Friday.

I 44,3 milioni di pacchi previsti rappresenteranno il 4,8% dei volumi movimentati nell’intero anno.

Il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, ha inoltre evidenziato come nel 2025 i giorni di maggiore attività siano stati il giovedì e il venerdì della settimana precedente al Black Friday, in corrispondenza dell’avvio delle promozioni.

Questo andamento dimostra quanto sia importante considerare l’intero periodo delle offerte nella programmazione dei servizi logistici, senza limitare l’attenzione alla sola giornata di venerdì 27 novembre.

Acquisti online per 4,3 miliardi di euro nella settimana del Black Friday

Le previsioni indicano una spesa online di circa 4,3 miliardi di euro durante la Black Week, in crescita del 6% rispetto al 2025.

Per gli operatori dell’eCommerce si tratta di una settimana nella quale il fatturato giornaliero potrebbe raggiungere mediamente il triplo di quello registrato in una giornata ordinaria.

L’incremento degli acquisti si inserisce in un mercato italiano dell’eCommerce B2c destinato a superare i 67 miliardi di euro nel 2026.

In questo scenario, trasporti e logistica assumono un ruolo sempre più importante nella gestione delle vendite online.

La sfida del Black Friday 2026 non sarà soltanto movimentare un numero maggiore di pacchi, ma coordinare le attività di magazzino e distribuzione con promozioni che cambiano durata, prodotti coinvolti e momenti di maggiore domanda.