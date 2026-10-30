LOGISTICA

Il Black Friday 2026 su Amazon ha una data certa, venerdì 27 novembre, e due incognite: quando scatteranno le offerte migliori e quanto tempo ci sarà per restituire gli acquisti. Quest’anno il risparmio potrebbe giocarsi prima del venerdì nero, ma anche dopo la consegna.

Black Friday 2026: quando iniziano le offerte Amazon

Il Black Friday cade il 27 novembre, mentre il Cyber Monday arriverà lunedì 30. Amazon non ha ancora comunicato il calendario definitivo della sua settimana di sconti. Secondo le prime ipotesi, le offerte più interessanti potrebbero comparire già dal 16 novembre, ma non si tratta di una data ufficiale.

Negli ultimi anni il Black Friday è diventato un evento lungo settimane. Per questo conviene controllare periodicamente Amazon e mettere nella lista dei desideri i prodotti che interessano davvero. Non tutte le offerte sono riservate a Prime: verifica eventuali condizioni specifiche.

Sconti Amazon: come riconoscere un affare

Smartphone, televisori, cuffie, piccoli elettrodomestici, giocattoli e prodotti per la casa sono tra le categorie da osservare. Il prezzo barrato, però, non racconta tutta la storia.

Prima di comprare, confronta il costo con quello delle settimane precedenti, verifica il modello preciso e controlla chi vende e spedisce l’articolo. Anche un coupon può cambiare il totale al checkout. E se un’offerta scade tra pochi minuti, non significa che sia imperdibile.

Ordini e consegne: cosa controllare dopo l’acquisto

Il vero test arriva quando si paga. Durante i picchi promozionali possono aumentare le richieste all’assistenza e i problemi di consegna. Prima di confermare l’ordine, guarda la data stimata di arrivo e gli eventuali costi aggiuntivi.

Poi segui la spedizione dalla sezione “I miei ordini” e conserva conferme e comunicazioni. Se qualcosa non torna, contatta l’assistenza attraverso i canali ufficiali, evitando link sospetti ricevuti via messaggio.

Black Friday 2026: resi Amazon, attenzione alle scadenze

Per gli acquisti effettuati dal 1° novembre al 25 dicembre 2026, Amazon ha annunciato un’estensione dei resi fino al 31 gennaio 2027. Esistono però eccezioni: alcune categorie, tra cui prodotti elettronici, prevedono il 15 gennaio 2027 come termine, salvo finestre successive calcolate dalla consegna.

Controllare la scadenza indicata nella pagina del prodotto resta fondamentale. Perché uno sconto è davvero conveniente solo se anche consegna, assistenza e possibilità di restituzione funzionano senza sorprese.