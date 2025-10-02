LOGISTICA

Con oltre 200 partecipanti attesi da 10 Paesi, la capitale serba ospiterà il 30 ottobre 2025 la seconda edizione della Cargo Conference Belgrade, dedicata quest’anno al tema Next Stop: Intermodal.

L’evento, organizzato dal portale specializzato PlutonLogistics, si terrà presso il Radisson Collection Hotel, Old Mill, e si annuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell’autunno per il settore logistico del Sud-Est Europa.

La conferenza riunirà i principali attori della filiera del trasporto intermodale – operatori ferroviari, terminalisti, spedizionieri, porti, caricatori, istituzioni pubbliche e sviluppatori tecnologici – con l’obiettivo di favorire il confronto, lo scambio di esperienze e la costruzione di partnership internazionali orientate allo sviluppo sostenibile.

“Dopo l’ottimo riscontro della prima edizione, quest’anno puntiamo a consolidare il nostro ruolo di punto di riferimento per chi opera nel mondo del cargo e della logistica integrata. Il focus sarà sull’intermodalità, oggi più che mai chiave per l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci,” afferma Marija Kambić, direttrice responsabile di PlutonLogistics.

Un mercato in crescita e un sistema in trasformazione

Il crescente scambio commerciale con mercati lontani ha fatto impennare il traffico containerizzato in Serbia, spingendo all’espansione dei terminal esistenti e all’apertura di nuove infrastrutture. Tra i progetti simbolo, l’entrata in funzione del Terminal Intermodale di Batajnica, strategico per l’interconnessione dei flussi regionali.

Anche investitori internazionali stanno puntando sulla Serbia, contribuendo a diversificare le rotte e i servizi disponibili. In questo scenario, la conferenza rappresenta un’occasione per analizzare trend, opportunità e sfide dell’intermodalità nell’Europa sud-orientale.

Temi chiave e confronto internazionale

Attraverso panel, keynote speech e interviste con esperti, la Cargo Conference Belgrade cercherà di rispondere alle seguenti domande:

Quali sono le prospettive di sviluppo del trasporto intermodale nella regione?

Quanto è pronta l’infrastruttura serba per sostenere una crescita sostenuta?

Quali merci viaggiano meglio in modalità intermodale?

Come ridurre i costi e le emissioni CO₂ combinando ferrovia, strada e nave?

Quali sono le nuove rotte in fase di lancio dalla Serbia?

Saranno inoltre presentati casi studio innovativi, come la cooperazione tra terminal serbi e turchi o l’analisi dell’aumento del 120% del traffico intermodale in un Paese europeo grazie ai collegamenti dalla Serbia.

Incontri B2B e networking

Oltre al programma congressuale, l’evento prevede sessioni B2B riservate agli operatori, per facilitare l’avvio di nuove collaborazioni commerciali e progettuali.

Il trasporto combinato in Europa: una colonna portante

In un contesto europeo segnato da lavori infrastrutturali e limitazioni operative, il trasporto combinato continua a essere il segmento più dinamico del settore ferroviario. Nel 2024, i volumi sono cresciuti del 5,19% e i ton-chilometro dell’8,41%, a conferma della sua resilienza ed efficienza. Oggi, un treno merci su due in Europa è intermodale.

Partner e sponsor

Tra gli sponsor principali dell’edizione 2025 figurano: METRANS, MSC, MBOX Terminals, Adria Kombi, Kombiverkehr, VTG, FERCAM, Nelt Group, Vecar Viljuškari, KLP, Forkliftcenter.

I media partner includono testate di riferimento del settore, come Biznis.rs, Sve o novcu, Biznis i finansije, scm.hr, Pomorac.hr, supply-chain.gr.

Informazioni e contatti

L’organizzatore dell’evento è PlutonLogistics, piattaforma media indipendente attiva dal 2013 e punto di riferimento per i professionisti della logistica, dei trasporti e del commercio nell’Europa sud-orientale.

Maggiori informazioni sono disponibili qui.

