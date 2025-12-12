LOGISTICA

Assologistica, Paolo Guidi eletto nuovo presidente dell’associazione della logistica nel corso dell’Assemblea generale riunitasi il 12 dicembre 2025 a Milano.

L’Assemblea generale di Assologistica ha eletto Paolo Guidi nuovo presidente dell’associazione nazionale che rappresenta le imprese della logistica. Guidi succede a Umberto Ruggerone, che ha guidato l’associazione negli ultimi due mandati.

Paolo Guidi nuovo presidente di Assologistica

Paolo Guidi è attualmente Amministratore Delegato di CMA CGM Italy ed è un manager con oltre vent’anni di esperienza nella supply chain e nella logistica, maturata in aziende leader del settore e in contesti nazionali e internazionali.

Prima dell’attuale incarico, è stato Direttore Commerciale Italia in CEVA Logistics, dove ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del business e alla definizione di importanti alleanze strategiche. In precedenza ha ricoperto ruoli di responsabilità in realtà come L’Oréal, TNT, Kuehne+Nagel e United Technologies Corporation.

Dopo l’elezione, Paolo Guidi ha dichiarato: “Sono onorato di raccogliere questo incarico in un momento in cui il sistema logistico italiano è chiamato a giocare un ruolo sempre più strategico nello sviluppo del sistema economico nazionale. Lavoreremo con determinazione per rafforzare il ruolo dell’associazione, supportare l’innovazione e favorire una crescita sostenibile del comparto. Abbiamo bisogno che il sistema logistico funzioni come un’industria a supporto della committenza e dei mercati”.

Il ruolo della logistica: intervento del viceministro Edoardo Rixi

Nel corso della riunione è intervenuto anche Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha posto l’accento sulla necessità di darsi regole certe per gli investimenti futuri nel settore della logistica, con una particolare spinta verso le piattaforme digitali e la cybersecurity.

Assologistica, la nuova squadra dei vicepresidenti

Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i nuovi vicepresidenti di Assologistica.

È stata nominata Sabrina De Filippis, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Logistix dal 2023. Presente nel Gruppo FS dal 1998, ha ricoperto vari incarichi dirigenziali ed è stata per oltre quattro anni a capo della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.

Tra i vicepresidenti figura Riccardo Fuochi, Amministratore Delegato di Logwin srl, imprenditore della logistica con oltre trent’anni di esperienza. È Presidente di Swiss Logistics Center SA, Presidente dell’Associazione Italia-Hong Kong e del Propeller Club Port of Milan, con competenze nella logistica internazionale e nei mercati globali.

È stato eletto anche Agostino Gallozzi, Cavaliere del lavoro dal 2004 e Presidente e CEO di Gallozzi Group Spa, gruppo fondato nel 1952 che opera nella logistica internazionale, nello shipping e nei trasporti e gestisce il Salerno Container Terminal.

Fa parte della nuova squadra Paolo Pandolfo, Vice Direttore Generale di Interporto Padova Spa dal 2021. In precedenza è stato Direttore Real Estate e Logistica ed è responsabile dell’intermodalità e dello sviluppo immobiliare.

Tra i vicepresidenti è stato eletto Umberto Ruggerone, Direttore Generale di Malpensa Intermodale e Malpensa Distripark, presidente di Assologistica dal 2021 al 2025. Laureato con lode in Scienze Economiche, è specializzato in sviluppo immobiliare e ha iniziato la carriera negli interporti. È vicepresidente di Assologistica dal 2014.

Completa il quadro Renzo Sartori, Presidente di Number1 Logistics Group Spa, leader italiano nella logistica per il settore alimentare. Laureato in Ingegneria, ha maturato competenze manageriali nella logistica ed è Consigliere ANITA e Presidente dell’Associazione Next ETS.

Leggi anche: Confartigianato Trasporti nomina Claudio Riva nuovo Presidente nazionale