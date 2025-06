LOGISTICA

Amazon Fresh amplia il servizio di consegna della spesa in giornata a 31 nuovi comuni in Lombardia e festeggia l’estate con una doppia iniziativa promozionale: sconti fino al 25% su prodotti alimentari e per la casa e una promo di benvenuto di 30 euro per i nuovi clienti.

Amazon Fresh: la spesa in giornata con consegna in nuove città

Il servizio Amazon Fresh di spesa online con consegna in giornata a 31 nuovi codici postali nelle province di Milano e Monza-Brianza.

Tra le località appena coperte figurano Carugate, Desio, Gessate, Cesano Maderno, Lissone, Seregno e Vedano al Lambro.

Questa espansione coinvolge centinaia di migliaia di nuovi utenti, che potranno ricevere la spesa comodamente a casa nella stessa giornata, scegliendo una fascia oraria di due ore o, per i clienti Amazon Prime, finestre di consegna di un’ora.

Spesa online in giornata: prodotti freschi, qualità e ampia scelta

Il servizio Amazon Fresh è attivo nelle aree di Milano, Roma, Torino, Bologna e ora in decine di nuovi comuni lombardi. I clienti possono acquistare online migliaia di prodotti in tutte le categorie principali:

Frutta e verdura fresca

Carne e latticini

Alimenti confezionati e surgelati

Prodotti per la cura della casa e della persona

Inoltre, è possibile programmare la spesa fino a sei giorni in anticipo o creare un carrello ricorrente settimanale, rendendo la spesa online ancora più flessibile e personalizzabile.

Offerte estive su Amazon Fresh: fino al 25% di sconto

Per celebrare l’estate, Amazon Fresh lancia due eventi promozionali che accompagneranno i clienti per tutta la stagione:

“Essenziali per l’estate” : fino a fine agosto , sconti fino al 25% su prodotti ideali per il periodo caldo come creme solari, bevande rinfrescanti, frutta fresca e gelati dei brand più amati (Algida, Kinder, Valsoia).

: fino a , sconti fino al su prodotti ideali per il periodo caldo come dei brand più amati (Algida, Kinder, Valsoia). “Per preparare ogni angolo di casa”: durante tutto giugno, offerte fino al 25% su articoli per la pulizia, il bucato e la profumazione degli ambienti con marchi come Vetril, Winni’s e Wc Net.

Le offerte sono disponibili su amazon.it.

Promozione di benvenuto: 30 euro di sconto per i nuovi utenti Amazon Fresh

I nuovi clienti Amazon che non hanno mai utilizzato il servizio Amazon Fresh possono usufruire di una promozione esclusiva:

30 euro di sconto complessivo , distribuiti su 3 ordini (10 euro a ordine)

, distribuiti su (10 euro a ordine) Valido con una spesa minima di 50 euro per ordine

Offerta riservata ai nuovi clienti nelle aree coperte

Per verificare la copertura del servizio nella propria zona è sufficiente inserire il proprio CAP su amazon.it.

Continua a leggere: Previsioni meteo caldo estremo, emergenza per l’autotrasporto