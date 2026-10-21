LOGISTICA

Nuovi hub in sei città

Amazon porta gli scooter elettrici nel cuore di altre sei città italiane. Da Cagliari a Palermo, passando per Lecce, Lucca, Salerno e Terni, il colosso dell’e-commerce amplia la rete di hub di micromobilità e punta a rendere più leggere le consegne nei centri storici, anche nelle zone a traffico limitato.

Amazon, 14 città servite dagli hub di micromobilità

Con i nuovi ingressi salgono a 14 le città italiane coinvolte. Alle sei appena annunciate si affiancano Milano, Genova, Bologna, Napoli, Roma, Trento, Firenze e Verona. Gli scooter elettrici consentono di attraversare strade strette e aree urbane complesse, effettuando consegne senza emissioni allo scarico.

La novità riguarda anche la velocità: a Verona e Bologna arrivano le consegne in giornata con veicoli elettrici di piccole dimensioni, servizio già presente a Milano, Roma e Genova. Una scelta che intreccia due esigenze più pressanti: ricevere gli acquisti rapidamente e limitare l’impatto della logistica nelle città.

«Le città italiane hanno un patrimonio da tutelare», ha sottolineato Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon Italia, indicando nell’ultimo miglio elettrico una risposta alle difficoltà delle aree densamente popolate.

Dalle città italiane ai numeri europei

L’espansione italiana si inserisce in una rete europea di oltre 70 hub distribuiti in più di 50 città. Negli ultimi cinque anni, cargo bike, scooter elettrici e carrelli a spinta hanno permesso 100 milioni di consegne.

Nel 2025 Amazon, attraverso i partner, ha recapitato 265 milioni di pacchi in Europa con furgoni elettrici e mezzi di micromobilità: oltre 20 milioni in Italia. L’azienda ha inoltre ordinato quasi 5.000 furgoni elettrici Mercedes-Benz per l’Europa, 500 destinati al mercato italiano.

A fine 2025 i furgoni elettrici impiegati dai partner europei superavano quota 10.000. L’obiettivo globale è arrivare a 100.000 entro il 2030.

Amazon e i camion elettrici: la sfida oltre l’ultimo miglio

Il nodo più difficile resta il trasporto merci sulle lunghe distanze. Uno studio di The European House – Ambrosetti, sostenuto da Amazon, stima che condizioni favorevoli potrebbero far crescere di 13 volte la flotta italiana di mezzi pesanti elettrici: da 227 nel 2026 a quasi 3.000 nel 2030.

Per riuscirci servono ricariche adeguate, energia competitiva, incentivi e pedaggi legati alle emissioni. La partita della logistica elettrica, insomma, non si gioca soltanto sotto casa.