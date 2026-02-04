Curiosità

Può un camion diventare un oggetto di altissima orologeria e costare più di un mezzo per il trasporto merci reale?

Per Louis Vuitton la risposta è sì. Nasce così Camionnette, un orologio da tavolo-scultura che trasforma il concetto di camion in un simbolo di lusso estremo, heritage e maestria artigianale.

Un oggetto che non serve a trasportare merci, ma a raccontare una storia: quella dell’arte del viaggio secondo Louis Vuitton.

Il camion storico che ha ispirato Louis Vuitton

La Camionnette si ispira ai veicoli storici utilizzati dalla Maison all’inizio del Novecento per consegnare bauli e creazioni in tutta Europa. All’epoca, il camion non era solo un mezzo di trasporto merci, ma il cuore logistico del viaggio di lusso.

Questo orologio da tavolo riprende quelle forme iconiche e le reinterpreta in chiave contemporanea, celebrando il legame tra camion, viaggio e savoir-faire.

Un camion in miniatura che segna il tempo

Il design di Camionnette è immediatamente riconoscibile:

carrozzeria nell’iconico color zafferano Louis Vuitton

due dischi girevoli frontali che indicano le ore, ispirati a un motore meccanico a vista

incisioni con indirizzi storici della Maison

lavorazione ghiglioscé Damier realizzata a mano

Sul retro del veicolo in miniatura è integrato un baule Monogram, che nasconde la chiave di carica dell’orologio: un dettaglio che unisce funzionalità e tradizione.

Quanto costa questo camion di lusso?

Ed è qui che il confronto diventa sorprendente. Il prezzo della Camionnette supera quello di molti camion veri utilizzati oggi per il trasporto merci.

Versione Camionnette

Prezzo: 69.500 €

Edizione limitata

Alta orologeria e design da collezione

Versione gioiello ultra-limitata

Prezzo: 660.000 €

Solo 15 esemplari al mondo

Oltre 1.000 diamanti incastonati

Un diamante con taglio Monogram LV Star

In questa configurazione, il camion Louis Vuitton diventa una vera opera d’arte orologiera, pensata per collezionisti e appassionati di lusso estremo.

Perché costa più di un camion vero?

Il valore della Camionnette non è legato alla funzione, ma a ciò che rappresenta:

produzione ultra-limitata

materiali preziosi e pietre rare

lavorazioni manuali complesse

valore artistico e collezionistico

firma di una Maison iconica

Un mezzo pesante reale è progettato per lavorare. Questo camion di lusso, invece, è progettato per stupire.

Un camion che racconta il lusso del viaggio

L’orologio Louis Vuitton Camionnette ridefinisce il concetto di veicolo per il trasporto merci, trasformandolo da mezzo industriale a simbolo di eleganza e heritage. È la dimostrazione che, nel mondo del lusso, anche un veicolo per il trasporto merci può diventare un oggetto da sogno a patto che a reinventarlo sia Louis Vuitton. Un mezzo che non trasporta merci, ma tempo, storia e prestigio.