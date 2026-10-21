Curiosità

Chi ha diritto ai 720 euro, requisiti, scadenze e quando arriva il pagamento

Bonus mamme 2026, si può presentare la richiesta all’INPS. Il servizio online è stato attivato il 20 ottobre e riguarda le lavoratrici con almeno due figli. In gioco ci sono fino a 720 euro, ma non tutte possono ottenerli e il versamento non è automatico: serve una domanda, da inoltrare entro una scadenza precisa.

Domanda bonus mamme lavoratrici 2026: inviare la domanda

Per accedere al contributo bisogna entrare nella pagina dedicata sul sito INPS e selezionare “Utilizza il servizio”. Si può procedere online con le proprie credenziali oppure rivolgersi a un patronato o al Contact Center.

Il termine ordinario è il 31 dicembre 2026. Soltanto per chi matura i requisiti nel mese di dicembre è prevista una finestra aggiuntiva, fino al 31 gennaio 2027.

L’INPS avvia l’istruttoria considerando la data di presentazione: per questo chi invia la domanda subito potrebbe ricevere il pagamento già a dicembre 2026. Dopo l’invio è possibile controllare la ricevuta, seguire lo stato della pratica e aggiornare i dati di pagamento. Se l’istanza viene respinta, o accolta solo in parte, si può chiedere il riesame online.

Bonus mamme lavoratrici 2026 INPS: chi ha diritto ai 60 euro al mese

La misura riguarda le madri con due figli se il più piccolo non ha ancora compiuto dieci anni. Con tre o più figli, invece, l’età limite del più piccolo sale a diciotto anni. Il reddito annuo da lavoro non deve superare 40.000 euro: non è una soglia ISEE.

Sono ammesse lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, e autonome iscritte alle gestioni previdenziali previste. Restano fuori le lavoratrici domestiche. Attenzione anche al contratto: le madri con almeno tre figli assunte a tempo indeterminato non ricevono il bonus per i mesi interessati da quel rapporto, perché può applicarsi l’esonero contributivo. Per chi ha due figli, invece, il contratto stabile non costituisce un’esclusione.

Pagamento: quando arrivano i soldi

Il contributo vale 60 euro per ogni mese, o frazione di mese, di lavoro nel 2026. Dodici mensilità utili significano 720 euro; sei mesi, 360 euro. L’importo non è tassato e non pesa sull’ISEE.

Il pagamento avviene in un’unica soluzione a dicembre 2026, se l’istruttoria si chiude in tempo. Altrimenti le somme saranno corrisposte da gennaio 2027. Ecco perché verificare subito i requisiti può evitare spiacevoli sorprese.