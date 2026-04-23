Albo autotrasportatori: incentivi all’esodo volontario, domanda entro il 25 maggio
Modalità e requisiti per ottenere gli incentivi
L’Albo nazionale degli autotrasportatori ha pubblicato un nuovo bando. E’ rivolto agli imprenditori monoveicolari che intendono cessare l’attività. La misura introduce rilevanti incentivi all’esodo volontario.
Incentivi con contributo fino a 15.000 euro
Il bando prevede un contributo a fondo perduto pari a 15.000 euro. Per ciascun operatore che decide di uscire dal mercato. Le risorse per il 2026 ammontano a 2 milioni di euro.
Gli incentivi all’esodo aiutano a ridurre il numero di operatori monoveicolari, rendendo il mercato più equilibrato.
Albo autotrasportatori: come avere gli incentivi
Per ottenere gli incentivi all’esodo bisogna rispettare alcuni requisiti. Non basta presentare la domanda.
L’imprenditore deve avere almeno 45 anni. Deve svolgere attività di autotrasporto conto terzi. E deve farlo con un solo veicolo, di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate.
L’impresa deve essere iscritta al Registro oppure all’Albo artigiani. Deve inoltre risultare iscritta da almeno cinque anni all’Albo nazionale degli autotrasportatori. E anche al Registro Elettronico Nazionale Infine, è richiesta una sede in Italia. Anche secondaria.
Domanda entro il 25 maggio
La richiesta per ottenere gli incentivi all’esodo deve essere presentata entro il 25 maggio 2026 tramite PEC all’indirizzo indicato nel bando ufficiale. Bisogna allegare il modello di domanda. Va inclusa anche la dichiarazione sostitutiva “Deggendorf”.
Entrambi i documenti devono essere compilati e firmati. Serve anche un documento di identità in corso di validità. La procedura segue le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Albo autotrasportatori: graduatoria e assegnazione
Le domande saranno valutate e inserite in una graduatoria pubblicata sul portale dell’Albo. Gli incentivi all’esodo verranno assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine stabilito.
Una misura per il futuro del settore
Questo intervento promosso dall’Albo autotrasportatori si inserisce in un percorso di modernizzazione del comparto logistico italiano. Gli incentivi all’esodo offrono agli operatori monoveicolari una concreta opportunità di uscita dal mercato, contribuendo al tempo stesso a una migliore organizzazione della capacità di trasporto.
Dove consultare il bando Albo autotrasportatori
Per conoscere tutti i dettagli e scaricare la modulistica necessaria, è possibile consultare il portale ufficiale dell’Albo autotrasportatori
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