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Nuove regole per il trasporto merci nella ZTL di Roma. Le nuove regole sono valide dal 7 settembre al 7 dicembre 2026. Riguardano l’accesso dei mezzi, la circolazione e le operazioni di carico e scarico nel Centro Storico.

L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Il provvedimento interessa la ZTL A1 e alcune zone vicine. Gli orari di accesso varieranno in base al tipo di veicolo, alle merci trasportate e al servizio svolto.

ZTL Roma: cosa cambia dal 7 settembre

La nuova ordinanza introduce regole temporanee per la circolazione dei mezzi commerciali nella ZTL Roma. Le modalità di accesso non saranno uguali per tutti, ma varieranno in base a diversi fattori:

categoria e caratteristiche del veicolo;

natura delle merci trasportate;

tipologia del servizio svolto;

esigenze legate alle operazioni di carico e scarico.

Gli operatori economici e le imprese di trasporto dovranno quindi verificare le fasce orarie previste per la propria attività prima di accedere al Centro Storico.

Nuovi orari per il trasporto merci nella ZTL Roma

Il provvedimento introduce orari diversi per l’accesso dei mezzi commerciali nel Centro Storico. La misura serve a evitare che troppi veicoli per le consegne circolino nello stesso momento.

Nella ZTL Roma gli accessi saranno regolati soprattutto nelle ore più trafficate. Le fasce orarie cambieranno in base al tipo di merce trasportata e al servizio svolto, con regole specifiche per alcune consegne e per i servizi essenziali.

Perché sono state introdotte le nuove regole

Secondo Roma Capitale, la disciplina temporanea si è resa necessaria per conciliare le esigenze delle attività economiche con la tutela della mobilità urbana e della vivibilità del Centro Storico.

Le nuove disposizioni per la ZTL Roma puntano in particolare a:

ridurre il traffico nelle strade centrali;

garantire una circolazione più regolare;

tutelare la salute dei cittadini;

proteggere il patrimonio storico e monumentale;

migliorare la fruibilità del centro da parte di residenti e turisti.

La misura cerca quindi di limitare l’impatto della logistica urbana senza compromettere la continuità delle attività commerciali.

Accessi differenziati in base alle merci trasportate

Uno degli elementi principali dell’ordinanza riguarda la differenziazione delle modalità di accesso alla ZTL Roma.

I veicoli commerciali non saranno sottoposti tutti alle stesse limitazioni. Le fasce orarie dipenderanno dalla natura delle merci trasportate e dalle caratteristiche del servizio effettuato.

Questa impostazione dovrebbe permettere a negozi, ristoranti, imprese e operatori della logistica di continuare a svolgere le proprie attività, rispettando al tempo stesso le esigenze di mobilità e sicurezza del Centro Storico.

Il confronto con le categorie economiche

La definizione delle nuove regole è stata preceduta da diversi incontri istituzionali con i rappresentanti delle categorie interessate.

Al confronto hanno partecipato il direttore generale di Roma Capitale Albino Ruberti, la capo segreteria del sindaco Giulia Tempesta e gli assessori Valeria Baglio ed Eugenio Patané.

Gli incontri hanno consentito di approfondire le esigenze delle imprese e di calibrare le disposizioni, differenziando gli accessi e gli orari in base alle diverse tipologie di trasporto e di servizio.

Quando entrano in vigore le regole nella ZTL Roma

Le nuove disposizioni per il trasporto merci nella ZTL Roma entreranno in vigore lunedì 7 settembre 2026 e resteranno operative fino a lunedì 7 dicembre 2026.

Il provvedimento interessa il Centro Storico, l’area della ZTL A1 e le zone limitrofe espressamente indicate nell’ordinanza.

Prima di effettuare consegne o operazioni di carico e scarico, gli operatori dovranno controllare gli orari applicabili alla propria categoria di veicolo e alla tipologia di merce trasportata.

ZTL Roma e trasporto merci: gli obiettivi della misura

Con la disciplina temporanea, Roma Capitale punta a rendere più ordinata e sostenibile la distribuzione delle merci nel cuore della città.

La misura dovrà garantire un equilibrio tra le necessità logistiche delle imprese e la riduzione del traffico, contribuendo a proteggere il patrimonio storico e a migliorare la qualità degli spazi urbani frequentati ogni giorno da cittadini, lavoratori e turisti.

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