CAMION

Volvo Trucks porta a casa l’International Truck of the Year 2027. A convincere la giuria è stata questa volta l’intera nuova gamma elettrica pesante, che comprende FH, FM, FMX Electric e FH Aero Electric.

Volvo Trucks aumenta autonomia e capacità operativa

La nuova generazione elettrica di Volvo Trucks porta l’autonomia dichiarata fino a 700 chilometri. Crescono anche il carico utile e la rapidità di ricarica, due aspetti che incidono direttamente sull’impiego quotidiano dei mezzi.

La gamma copre così un ventaglio di utilizzi più ampio: dalla distribuzione urbana ai trasporti regionali, fino alle lunghe percorrenze. Tra gli ambiti previsti rientrano anche edilizia e servizi di pubblica utilità, dove percorrenze, tempi operativi e capacità di carico hanno un peso decisivo.

È proprio questo approccio ad aver pesato nella scelta dell’International Truck of the Year. La giuria ha apprezzato il fatto che Volvo non abbia sviluppato un singolo camion destinato a una missione specifica, ma una famiglia di veicoli con cabine, telai e soluzioni differenti.

Perché la giuria ha premiato la nuova gamma elettrica

Florian Engel, presidente dell’International Truck of the Year, ha definito la nuova offerta un passaggio importante nell’evoluzione dei pesanti elettrici a batteria.

Secondo la giuria, il progetto mostra come questa tecnologia stia rapidamente uscendo da una nicchia di utilizzo per diventare una soluzione adatta a un numero crescente di attività.

Il riconoscimento è stato ritirato da Roger Alm, presidente di Volvo Trucks, durante la cerimonia organizzata all’IAA Transportation di Hannover.

I camion elettrici Volvo hanno già percorso 500 milioni di km

Dal 2019 i camion elettrici Volvo hanno già macinato molta strada: circa 7.000 mezzi hanno percorso complessivamente 500 milioni di chilometri nel mondo. Oggi sono quasi 2.000 i clienti che li utilizzano ogni giorno, in oltre 50 Paesi.

Per Volvo Trucks si tratta dell’ottavo International Truck of the Year. Il precedente successo risale al 2024, quando a conquistare il titolo era stato il Volvo FH Electric. Tre anni dopo, il riconoscimento viene quindi esteso a una gamma elettrica molto più ampia.