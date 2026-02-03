CAMION

La sicurezza sul lavoro nell’autotrasporto è una priorità sempre più centrale nel dibattito nazionale. Un tema che riguarda da vicino la tutela delle persone e che non può essere considerato solo un adempimento normativo. Chi lavora ogni giorno nell’autotrasporto sa che basta un attimo, durante le attività operative, perché un incidente sul lavoro stravolga tutto.

Per questo Volvo Trucks Italia ha scelto di raccontare il tema della sicurezza sul lavoro nell’autotrasporto con un video dedicato.

La sicurezza sul lavoro nell’autotrasporto: la prevenzione

Nell’autotrasporto la sicurezza sul lavoro riguarda l’intera giornata lavorativa, non solo il tempo passato alla guida. È un aspetto che accompagna ogni fase operativa e che spesso viene considerato secondario.

I ritmi sono serrati e la pressione è parte della normalità. In questo contesto il rischio di incidenti cresce, soprattutto quando attenzione e procedure vengono sottovalutate. Parlare di sicurezza significa intervenire proprio su questi aspetti, per evitare errori e situazioni che possono avere conseguenze serie.

Un incidente sul lavoro può cambiare la vita

Il video “Un istante, due destini” racconta in modo simbolico quanto sia sottile il confine tra una normale giornata di lavoro e un incidente sul lavoro nell’autotrasporto. In molti casi basta poco: una scelta sbagliata, un passaggio dato per scontato, un momento di disattenzione. È così che una giornata di lavoro può cambiare direzione.

Il video affronta il tema della sicurezza sul lavoro partendo da situazioni riconoscibili, senza forzature narrative, mostrando quanto il confine tra normalità e incidente sia sottile.

Responsabilità d’impresa e sicurezza sul lavoro

Con questa iniziativa Volvo Trucks Italia porta il tema della sicurezza sul lavoro nell’autotrasporto all’interno di un discorso più ampio di responsabilità d’impresa.

Ridurre il numero di incidenti passa anche da prevenzione, formazione e attenzione costante alle condizioni in cui si svolge il lavoro, elementi che incidono direttamente sulla tutela delle persone.

Guarda il video sulla sicurezza sul lavoro nell’autotrasporto.

