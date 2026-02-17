CAMION

Crescono LNG e bio-LNG, autonomia fino a 1.000 km e riduzione delle emissioni

Volvo Trucks supera quota 10.000 camion a gas venduti al mondo. Un passaggio importante nello sviluppo di soluzioni alternative al diesel nel trasporto pesante.

Il risultato arriva dopo un 2025 positivo, che è stato l’anno con il maggior numero di immatricolazioni per questa tipologia di veicoli.

La crescita è legata a più fattori. Una gamma ormai consolidata. Una maggiore disponibilità di carburanti come LNG e bio-LNG. E un’attenzione crescente delle flotte verso la riduzione delle emissioni.

Europa in testa, nuovi mercati in espansione

Tra i mercati più maturi per Volvo Trucks, il Regno Unito si conferma il principale per diffusione dei camion a gas. Seguono Germania, Svezia, Paesi Bassi, Norvegia e Francia, dove negli ultimi anni si è sviluppata anche l’infrastruttura di rifornimento.

Parallelamente, la domanda sta crescendo in modo costante anche in aree come India e America Latina. Qui i volumi sono ancora più contenuti rispetto all’Europa, ma il trend è in aumento e indica un interesse sempre più concreto verso soluzioni meno impattanti dal punto di vista ambientale.

Una tecnologia pensata per il trasporto pesante

L’offerta Volvo Trucks con alimentazione a gas è disponibile sui modelli della gamma pesante Volvo FM, FH e FH Aero. I veicoli possono funzionare con LNG tradizionale oppure con bio-LNG. Il bio-LNG deriva da rifiuti organici e non ha origine fossile.

I motori a gas derivano dalla piattaforma D13. L’obiettivo è garantire prestazioni simili a quelle di un motore diesel. Sia in termini di potenza sia di coppia. Con emissioni di CO₂ inferiori.

Jan Hjelmgren, responsabile della gestione prodotti di Volvo Trucks, afferma che i camion a gas offrono guidabilità e comfort comparabili a quelli dei modelli tradizionali.

Autonomia elevata e impiego su lunga distanza

Con un pieno l’autonomia può arrivare fino a circa 1.000 chilometri, rendendo questi camion utilizzabili sia sulle lunghe percorrenze sia nella distribuzione regionale e in alcune attività di cantiere. Questo permette di adottare una soluzione a minori emissioni mantenendo modalità operative simili a quelle già in uso.

Il ruolo del bio-LNG nella riduzione della CO₂

In diversi Paesi del Nord Europa, come Germania, Norvegia, Finlandia e Svezia, la rete di rifornimento è ormai ben sviluppata. Molte stazioni offrono anche bio-LNG. Questo carburante deriva dalla lavorazione di rifiuti organici. Riduce in modo significativo le emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di utilizzo.

Nei mercati con incentivi o politiche di sostegno ai carburanti rinnovabili, il bio-LNG diventa anche economicamente interessante per gli operatori.

Tecnologia HPDI e strategia a lungo termine

I motori a gas di Volvo Trucks utilizzano la tecnologia HPDI (High Pressure Direct Injection). Questa soluzione consente elevata efficienza nei consumi. Il sistema prevede l’utilizzo di una piccola quantità di diesel per l’accensione. Quando per questa funzione si utilizza HVO, la riduzione delle emissioni può arrivare fino al 100% rispetto a un mezzo diesel tradizionale, considerando l’intero ciclo energetico.

Questa tecnologia rientra nella strategia di Volvo Trucks per raggiungere emissioni nette zero entro il 2040. Il percorso si sviluppa su tre direttrici. Veicoli elettrici a batteria. Celle a combustibile. Motori a combustione alimentati con carburanti rinnovabili.

Un segmento destinato a crescere

l traguardo dei 10.000 camion a gas venduti indica che questa tecnologia ha superato la fase iniziale ed è entrata in una dimensione industriale. Non rappresenta la soluzione definitiva. È però una delle opzioni già disponibili per ridurre l’impatto ambientale del trasporto pesante nel breve e medio periodo.

In un contesto in cui le aziende sono sempre più spinte a contenere le emissioni, Volvo Trucks continua a investire su più fronti, mantenendo i veicoli a gas come parte integrante della propria strategia di transizione energetica.