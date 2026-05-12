CAMION

Meno consumi, minori emissioni e compatibilità con carburanti alternativi

Volvo Trucks accelera la transizione. Si affaccia verso un trasporto più efficiente e sostenibile. Con il lancio dei motori a combustione. Volvo Trucks introduce due nuovi motori da 13 litri pensati per il trasporto pesante. I propulsori puntano a migliorare l’efficienza nei consumi e a ridurre le emissioni. Sono inoltre compatibili con diversi carburanti alternativi.

Volvo Trucks continua a investire nello sviluppo dei motori a combustione. Una tecnologia che il marchio considera ancora fondamentale per il trasporto pesante. Soprattutto durante la transizione verso soluzioni a basse emissioni.

Nuovi motori Volvo Trucks

I nuovi motori di Volvo Trucks riducono i consumi fino al 4% rispetto ai precedenti. Merito della nuova piattaforma sviluppata dal marchio.

L’efficienza aumenta ulteriormente in combinazione con la gamma Volvo Aero. Una soluzione introdotta nel 2024 che consente già una riduzione dei consumi fino al 5%.

I nuovi motori offrono inoltre:

maggiore potenza;

coppia più elevata;

rumorosità ridotta;

migliore guidabilità;

minori emissioni.

Una piattaforma progettata per il futuro

Volvo Trucks ha sviluppato una nuova piattaforma pensata per le esigenze del trasporto di domani. Il progetto tiene conto anche delle future normative su emissioni e rumorosità.

Secondo Jan Hjelmgren, Head of Product Management di Volvo Trucks, i nuovi motori puntano a migliorare efficienza e sostenibilità dei propulsori a combustione.

La piattaforma è infatti predisposta per funzionare con:

biodiesel B100;

HVO (olio vegetale idrotrattato);

biogas e bio-LNG;

future applicazioni a idrogeno verde.

Questo approccio permette a Volvo di offrire soluzioni efficienti e potenzialmente a emissioni nette zero in diversi mercati e contesti operativi.

Tecnologia avanzata per il trasporto pesante

La nuova piattaforma introduce numerose innovazioni tecniche sviluppate per migliorare prestazioni ed efficienza.

Tra le principali novità troviamo:

nuova progettazione dei cilindri;

turbocompressore aggiornato;

evoluzione del cambio I-Shift ;

; freno motore ottimizzato;

aumento significativo della coppia.

Molte varianti diesel saranno inoltre compatibili con la funzione I-Roll a motore spento, che permette di sfruttare l’inerzia del veicolo in discesa riducendo ulteriormente consumi ed emissioni.

Le caratteristiche dei nuovi motori Volvo Trucks

Motore D13

Il nuovo D13 sarà disponibile con:

potenze da 380 a 560 CV;

coppia compresa tra 1.800 e 2.900 Nm.

Motore G13

La versione alimentata a gas G13 offrirà:

potenze da 420 a 500 CV;

coppia da 2.400 a 2.800 Nm.

Entrambi i motori rispettano i requisiti Euro 6 e soddisfano le nuove normative NNR3 (New Noise Regulation Phase 3).

Su quali modelli saranno disponibili

I nuovi motori saranno introdotti sui principali veicoli della gamma Volvo Trucks:

Volvo FM;

Volvo FMX;

Volvo FH;

Volvo FH Aero.

Le vendite inizieranno nel terzo trimestre del 2026.

Produzione e disponibilità globale

La produzione dei nuovi motori Volvo Trucks inizierà in Svezia. I veicoli saranno invece assemblati negli impianti di Tuve, in Svezia, e Gand, in Belgio.

Il lancio commerciale partirà da Europa, Marocco, Turchia e India. Successivamente la nuova piattaforma arriverà anche in Nord America, America Latina, Asia e Africa.

Volvo Trucks e la strategia verso emissioni zero

Volvo punta a raggiungere emissioni nette zero entro il 2040.

La strategia del marchio si basa su tre tecnologie:

veicoli elettrici a batteria;

veicoli a celle a combustibile;

motori a combustione alimentati con carburanti rinnovabili.

Con questa nuova piattaforma, Volvo Trucks continua a investire anche nei motori termici. L’obiettivo è migliorare efficienza e sostenibilità senza rinunciare alle prestazioni richieste dal trasporto pesante.

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