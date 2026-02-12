CAMION

Volvo Trucks ha consegnato 52 nuovi camion a Toto Costruzioni. I camion saranno utilizzati nei cantieri attivi in Italia, dalla Sicilia alla Lombardia.

Parliamo di un investimento da circa 9 milioni di euro, pensato per aggiornare la flotta e migliorare sicurezza, organizzazione del lavoro e attenzione all’ambiente.

I nuovi camion saranno usato nelle attività di cantiere. Ad esempio, trasporto materiali, movimentazione pesante, supporto logistico e operazioni legate al calcestruzzo. La fornitura rappresenta un passo concreto verso l’ammodernamento dei veicoli da lavoro utilizzati nelle opere infrastrutturali.

La flotta Volvo Trucks destinata ai cantieri in tutta Italia

La fornitura comprende gran parte della gamma Volvo Trucks, con configurazioni specifiche per coprire tutte le esigenze operative di Toto Costruzioni. Tra i modelli più rilevanti spicca il Volvo FH16 780, scelto per le lavorazioni più impegnative grazie alla potenza e all’affidabilità nelle attività di trasporto pesante.

Accanto a questo modello, entrano in servizio anche Volvo FL, FM e FMX, allestiti come ribaltabili, betoniere, pompe per calcestruzzo, mezzi con gru e veicoli per la pulizia stradale. Una flotta pensata per garantire versatilità e continuità operativa nei cantieri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Volvo Trucks al lavoro nelle opere infrastrutturali strategiche

I nuovi camion Volvo Trucks sono già entrati in servizio nei cantieri Toto Costruzioni. Una parte dei mezzi è impiegata soprattutto nel Centro Italia, dove l’azienda sta lavorando alla messa in sicurezza sismica di diverse tratte stradali e autostradali nelle aree colpite dai terremoti degli ultimi anni.

L’arrivo della nuova flotta serve soprattutto a rendere più fluidi i trasporti di cantiere e a gestire meglio le lavorazioni più pesanti, che richiedono mezzi affidabili e continui spostamenti di materiali.

Tecnologia, sicurezza e formazione

I nuovi Volvo Trucks arrivano nei cantieri con dotazioni di assistenza alla guida e sistemi pensati per rendere il mezzo più stabile e facile da gestire, soprattutto nelle fasi di carico, manovra e trasporto dei materiali. Un supporto concreto per chi lavora ogni giorno su tratte brevi, spostamenti continui e condizioni operative spesso complesse.

Insieme ai nuovi camion sono previsti anche momenti di formazione per gli autisti, legati soprattutto alla guida in sicurezza e all’uso delle dotazioni di bordo.

L’acquisto rientra nel programma con cui Toto Costruzioni sta aggiornando nel tempo i propri mezzi, con investimenti complessivi stimati in circa 120 milioni di euro nei prossimi cinque anni.

