Volvo Trucks ottiene cinque stelle Euro NCAP 2026 per la sicurezza. Si rafforzando ulteriormente il ruolo di Volvo come riferimento assoluto nel settore dei mezzi pesanti. Il riconoscimento riguarda due nuove varianti del Volvo FH con cabina standard, che si aggiungono ai modelli già premiati con il punteggio massimo nei test europei.

Volvo: leadership nella sicurezza dei camion

Dopo i primi due cicli di valutazioni Euro NCAP, nei quali tutti i modelli Volvo Trucks testati avevano già raggiunto cinque stelle, anche il Volvo FH con cabina standard entra ufficialmente nella lista dei veicoli premiati. Il risultato conferma una strategia industriale coerente, basata su investimenti costanti in sicurezza attiva e supporto alla guida.

Camion Volvo Trucks con cinque stelle Euro NCAP

Attualmente il punteggio massimo Euro NCAP è stato ottenuto da diversi veicoli Volvo, tra cui i modelli FM e FH, sia nella versione trattore sia in quella carro, comprese anche le varianti FH Aero. Tutti questi mezzi hanno in comune un’attenzione particolare alla visibilità e adottano sistemi studiati per aumentare la sicurezza, soprattutto quando si affrontano contesti di traffico complessi.

Volvo Trucks e i criteri City Safe per la sicurezza urbana

Tutti i camion Volvo Trucks premiati soddisfano anche i criteri City Safe dell’Euro NCAP. La combinazione tra visibilità diretta e indiretta e sistemi di sicurezza attiva consente una protezione efficace degli utenti vulnerabili della strada, in particolare pedoni e ciclisti nelle aree urbane.

La strategia Volvo Trucks secondo Roger Alm

“Abbiamo ricevuto ancora una volta la prova che Volvo mantiene la sua promessa: la sicurezza è e sarà sempre la nostra priorità in tutto ciò che facciamo”. A dirlo Roger Alm, presidente di Volvo Trucks. Per l’azienda il lavoro sull’innovazione continua senza soste e lo sviluppo di nuove soluzioni resta fondamentale per individuare in anticipo i rischi e migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Come viene attribuito il punteggio Euro NCAP ai camion

Le cinque stelle collocano questi veicoli nella fascia più alta per la sicurezza. Il risultato arriva soprattutto dal lavoro sui sistemi di assistenza alla guida e sulla prevenzione degli incidenti. Quando nel 2024 la valutazione è arrivata anche ai mezzi pesanti, Volvo Trucks ha raggiunto subito il punteggio massimo.

I tre ambiti dei test Euro NCAP

Il programma Euro NCAP per i camion analizza la guida sicura, la prevenzione delle collisioni e la gestione post-incidente. I test includono il controllo della velocità, il mantenimento della corsia, le collisioni frontali con veicoli, pedoni e ciclisti, oltre alla disponibilità di informazioni utili per i soccorsi.

La visione Volvo di un futuro senza incidenti

La visione di Volvo di un futuro senza incidenti rappresenta il principio guida dello sviluppo tecnologico dell’azienda. L’obiettivo non è solo fornire protezione, ma anche prevedere i rischi e mitigare le conseguenze degli incidenti attraverso sistemi sempre più evoluti, confermando una leadership che oggi trova ulteriore riconoscimento nelle cinque stelle Euro NCAP 2026.

