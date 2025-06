CAMION

Meno fatica al volante, più sicurezza su strada per gli autisti di mezzi pesanti. Con l’ultima evoluzione del suo sistema di sterzo dinamico intelligente, Volvo Trucks punta a semplificare la vita degli autisti di mezzi pesanti, migliorando il comfort di guida e riducendo i rischi in situazioni critiche come lo scoppio di uno pneumatico.

Il nuovo Volvo Dynamic Steering (VDS) è progettato per offrire, agli autisti di mezzi pesanti, controllo, stabilità e assistenza attiva su tutti i tipi di strada.

Con una tecnologia capace di intervenire in tempo reale per aiutare gli autisti di mezzi pesanti a gestire le situazioni più complesse. Una svolta per chi guida ogni giorno su lunghe tratte, spesso in condizioni impegnative.

Sterzo intelligente: rileva anche lo scoppio degli pneumatici

Una delle principali novità di Volvo Dynamic Steering è la capacità di rilevare la foratura di uno pneumatico anteriore e di intervenire automaticamente per evitare lo sbandamento del veicolo.

In caso di improvvisa perdita di pressione, il sistema reagisce in una frazione di secondo, stabilizzando il camion e aiutando gli autisti di mezzi pesanti a mantenere la corsia.

Questa funzione è stata sviluppata per aumentare la sicurezza attiva, riducendo il rischio di incidenti anche in situazioni estreme. Come spiega Anna Wrige Berling, Traffic Safety Director di Volvo Trucks uno pneumatico sgonfio può facilmente far sbandare un camion e le conseguenze possono essere fatali. Questa innovazione migliora la sicurezza degli autisti e degli utenti della strada circostanti.

Autisti di mezzi pesanti: supporto allo stress fisico della guida

La guida dei mezzi pesanti comporta spesso stress prolungato su spalle, collo e schiena, causato da vibrazioni continue e micro-correzioni dello sterzo. Il Volvo Dynamic Steering aggiornato è pensato per alleviare la fatica fisica degli autisti di mezzi pesanti, rendendo la guida più fluida e meno usurante.

I benefici principali includono:

Riduzione del 75% della forza di sterzata a bassa velocità

Compensazione automatica delle irregolarità stradali e del vento laterale

Stabilizzazione automatica del camion in caso di sbandamento o deviazione

Riduzione delle vibrazioni e dei movimenti che affaticano il corpo del conducente

Come funziona il nuovo sterzo dinamico intelligente Dynamic Steering

Il nuovo sterzo dinamico intelligente Dynamic Steering si basa su un servosterzo idraulico assistito da un motore elettrico con regolazione elettronica, che agisce in tempo reale per migliorare la manovrabilità del camion e la guida degli autisti di mezzi pesanti.

Funzionalità del nuovo Volvo Dynamic Steering:

Rilevamento e attenuazione dello scoppio degli pneumatici

Sterzata compensata su strade sconnesse e in presenza di vento laterale

Ritorno automatico al centro del volante quando gli autisti rilasciano la presa

rilasciano la presa Stability Assist per supportare la stabilità in caso di perdita di aderenza

Lane Keeping Assist per mantenere automaticamente la traiettoria

Pilot Assist per supporto continuo alla guida e al mantenimento della distanza

Impostazioni personalizzabili per adattare la risposta dello sterzo al proprio stile di guida.

