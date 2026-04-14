Volvo: nuovi camion elettrici con autonomia fino a 700 km
Ricarica rapida e soluzioni per il trasporto pesante a zero emissioni
Volvo Trucks rilancia sui camion elettrici. I nuovi camion elettrici coprono anche le lunghe distanze. Autonomia fino a 700 km.
Il marchio svedese punta a portare i camion elettrici anche sulle tratte più lunghe. Finora dominate dal diesel.
La novità principale è un modello per la lunga percorrenza. Fino a 700 km di autonomia con una sola ricarica.
Volvo FH Aero Electric: il camion elettrico fino a 700 km
Il nuovo Volvo FH Aero Electric è il modello di punta tra i camion elettrici per le lunghe distanze. Introduce la tecnologia e-axle. Permette di aumentare lo spazio per le batterie. Migliora anche l’efficienza.
L’autonomia arriva fino a 700 km. Un passo avanti concreto per i camion nel lungo raggio. La ricarica dal 20% all’80% richiede circa 50 minuti. Merito del sistema MCS (Megawatt Charging System). I tempi di fermo si riducono.
Secondo Roger Alm, il camion può coprire un’intera giornata di lavoro. Con prestazioni vicine al diesel. I camion elettrici diventano così più competitivi anche sulle lunghe distanze.
Nuovi FH, FM e FMX Electric: camion elettrici più versatili
Accanto al modello per lunghe percorrenze, Volvo introduce anche la nuova generazione dei FH, FM e FMX Electric, ampliando l’offerta dei camion elettrici per applicazioni diversificate.
Questi veicoli sono progettati per:
- distribuzione regionale
- logistica urbana
- cantieristica
- servizi pubblici e raccolta rifiuti
La nuova trasmissione a doppio motore con cambio a otto marce migliora la coppia e la guidabilità. Aumenta anche l’efficienza.
L’autonomia arriva fino a 470 km. La ricarica dal 20% all’80% richiede circa 65 minuti. C’è anche la presa di forza elettrica (PTO) integrata. Permette di alimentare le attrezzature senza motori aggiuntivi. Un vantaggio diretto in termini di efficienza.
Queste caratteristiche migliorano il comfort di guida e contribuiscono a una maggiore produttività nelle operazioni quotidiane.
Strategia Volvo verso zero emissioni entro il 2040
Per Volvo Trucks è un passaggio chiave. I nuovi camion elettrici rientrano nel piano per arrivare a zero emissioni entro il 2040.
L’azienda punta su un mix di tecnologie che include:
- veicoli elettrici a batteria
- celle a combustibile a idrogeno
- motori alimentati da carburanti rinnovabili
I nuovi modelli saranno introdotti progressivamente nei mercati globali a partire dal 2026.
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