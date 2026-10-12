CAMION

Volvo torna a Ecomondo 2026 con nuovi camion elettrici, macchine da cantiere e un SUV che promette 810 chilometri di autonomia. Il costruttore svedese porterà a Rimini anche soluzioni alimentate con carburanti rinnovabili.

Ecomondo è dal 3 al 6 novembre. In fiera ci saranno Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Car Italia e Volvo Financial Services. Tutti riuniti sotto il claim “Power the future”, per raccontare come sta cambiando il mondo dei trasporti e delle costruzioni.

Volvo Trucks: un camion elettrico da 700 chilometri

La novità più attesa è il Volvo FH Aero Electric Extended Range. Grazie alla tecnologia e-axle, può percorrere fino a 700 chilometri con una ricarica. Un’autonomia che rende l’elettrico interessante anche per le lunghe distanze.

A Rimini debutta inoltre il Volvo FH Aero 100 Years Edition, realizzato per celebrare il centenario del marchio.

Ci sarà anche un FH Aero alimentato a bio-LNG, carburante rinnovabile che permette di contenere le emissioni senza abbandonare i motori a combustione.

Volvo CE: il cantiere diventa elettrico

Volvo Construction Equipment presenterà due macchine elettriche. La prima è la pala gommata L90 Electric da 15 tonnellate, che può lavorare fino a otto ore nelle applicazioni leggere.

La seconda è l’escavatore gommato EWR150 Electric. Pensato anche per i cantieri urbani, raggiunge fino a dieci ore di operatività, secondo l’impiego.

In esposizione anche l’EW65 alimentato con HVO e i servizi digitali Volvo Connect.

Volvo Car: EX60 punta su autonomia e tecnologia

Per Volvo Car Italia il protagonista sarà EX60, SUV elettrico con un’autonomia dichiarata fino a 810 chilometri.

La ricarica è uno dei suoi punti di forza: bastano dieci minuti presso una colonnina ultrarapida per recuperare fino a 340 chilometri, nelle condizioni previste dal costruttore.

A bordo arriva Gemini, l’assistente Google basato sull’intelligenza artificiale. Materiali riciclati e nuove tecniche produttive contribuiscono invece a ridurne l’impronta ambientale.

Volvo Financial Services: presente anche il settore finanziario

Volvo Financial Services affiancherà le altre società a Ecomondo.

La presenza congiunta mostra quanto la transizione coinvolga settori differenti. Dai camion alle automobili, passando per le macchine operatrici, Volvo punta su più tecnologie per affrontare le esigenze dei clienti e ridurre progressivamente le emissioni.

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